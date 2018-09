Spider-Man: Teaser-Trailer zum ersten DLC noch vor Verkaufsstart

In wenigen Tagen, voraussichtlich am 7. September, geht Sonys nächstes Großprojekt in den Handel. Spider-Man erscheint exklusiv für die PlayStation 4, die Erwartungshaltung unter den Fans ist immens groß. Einen ausführlichen Test werden wir selbstverständlich veröffentlichen, sobald die Sperrfristen gefallen sind.

Schon vor dem Verkaufsstart veröffentlicht Sony einen Teaser-Trailer zum ersten DLC "The City that Never Sleeps" - also "Die Stadt, die niemals schläft." Gemeint ist natürlich New York und wie es in einem alten Song von Frank Sinatra besungen wird. Inhaltlich dreht sich dabei alles um Black Cat, die im Marvel-Universum sozusagen die Rolle einnimmt, die bei DC von Catwoman erfüllt wird: eine Dame, die im schwarzen Katzenkostüm ihre akrobatischen Fähigkeiten dazu nutzt, allerlei wertvolles Geschmeide zu stehlen. Aber seht selbst:

Die Stadt, die niemals schläft soll eine dreiteilige Serie werden, die mit neuen Missionen, Bösewichten, sonstigen Charakteren und auch neuen Kostümen für Spider-Man aufwartet. "The Heist" - Der Raub ist somit das erste Kapitel. Hinweise auf die Machenschaften von Black Cat erhaltet ihr bereits, während ihr das Hauptspiel spielt. Denn darin treibt sie bereits ihre Spielchen mit Spider-Man und hinterlässt kryptische Hinweise.

In The Heist zeigt sie sich dann auch endlich persönlich und hat einen Schwung an neuen Missionen und Herausforderungen dabei, ebenso wie neue Gegnertypen. Erscheinen soll der DLC voraussichtlich am 23. Oktober. Mit jeweils einem Monat Abstand sollen danach die Kapitel Turf Wars und Silver Lining folgen.

Vorproduzierter DLC gerät immer wieder in die Kritik, weil viele Spieler der Meinung sind, es wurden absichtlich fertige Inhalte aus dem Spiel entfernt, um anschließend zusätzlich zum vollpreisigen Spiel verkauft werden zu können. Das kommt meistens nicht gut an. Wie seht ihr das? Haltet ihr die Ankündigungen von DLCs zu Spider-Man noch vor dem Verkaufsstart für eine gute Idee? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!