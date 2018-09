Destiny 2: Genaue Zeiten für den Launch des Forsaken-DLCs bekannt

Heute ist es soweit: Die Veröffentlichung von Destiny 2 - Forsaken steht kurz bevor. Was "kurz" in diesem Fall bedeutet, haben Bungie und Activision nun über einen Tweet verlauten lassen. Darin ist eine Karte mit den jeweiligen Uhrzeiten für den Launch in den verschiedenen Teilen der Erde zu sehen.

Die Träumende Stadt ist Teil des neuen DLCs von Destiny 2:

Forsaken ist der dritte DLC, den Bungie für das Shooter-MMO Destiny 2 entwickelt hat – und der bisher größte. Noch heute, im Laufe des Tages, sollen Spieler die Möglichkeit haben, sich auf die neuen Inhalte zu stürzen. Wann der Launch genau stattfindet, wurde nun ebenso bekanntgegeben. Die Uhrzeiten lassen sich der Karte entnehmen, die über den offiziellen "Destiny The Game"-Account bei Twitter geteilt wurde.

The hunt is on.

Take The Reef by storm tomorrow in #Destiny2 #Forsaken. pic.twitter.com/wUmvWuPX1G — Destiny The Game (@DestinyTheGame) 3. September 2018

In Deutschland werden die Server demnach um 19 Uhr freigeschaltet, bis dahin werden aller Voraussicht nach Instandhaltungsarbeiten stattfinden, um einen möglichst reibungslosen Start zu garantieren. Einiges an Inhalt, der dann zugänglich wird, konnte bereits mit dem 2.0.0-Update heruntergeladen werden. In Forsaken soll es eine Menge zu tun geben.

Neben einer Erweiterung der Geschichte von Destiny soll es vieles an neuem Edgame-Inhalt geben. So zum Beispiel den Raid "Letzter Wunsch", der ab dem 14. September verfügbar sein soll. Auch auf frische exotische Ausrüstung sollt ihr nicht verzichten müssen.

Ob der DLC hält was er verspricht und wie reibungslos der Launch tatsächlich ablaufen wird, könnt ihr heute Abend ab 19 Uhr selbst erfahren. Lasst uns gern eure Meinungen dazu da und schreibt uns in die Kommentare, wie euch der DLC gefällt und ob ihr jetzt schon ganz hibbelig seid.