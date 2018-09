Für die meisten jungen Leute in Deutschland heißt es ab sofort wieder: jeden Morgen die Tasche auf den Rücken packen und zur Schule gehen. Passend dazu hat GOG die große "Zurück zur Schule"-Aktion gestartet, bei der zahlreiche Spiele im Preis reduziert sind.

Ganz vorne mit dabei: Das deutsche Rollenspiel Elex

Ob Action-Adventure, Strategie oder klassisches Rollenspiel: Bei GOGs "Zurück zur Schule"-Angeboten* ist im Grunde für jeden etwas dabei. Wir haben euch ein paar spannende Angebote herausgesucht:

Zusätzlich zu den dauerhaften Rabatten gibt es außerdem jede Stunde neue Blitzangebote, die dem Namen gerecht werden und nur für kurze Zeit verfügbar sind. Hier lohnt es sich, die GOG-Webseite etwas aufmerksamer im Auge zu behalten.

Außerdem könnt ihr via GOG Connect euer Steam-Konto mit eurem GOG-Konto verbinden und ausgewählte Steam-Spiele gratis als DRM-freie Version erhalten. Aktuell sind unter anderem MDK, King of Dragon Pass, For the Glory und Tempest in der Auswahl, sofern ihr sie schon als Steam-Version besitzt.

Spielen solltet ihr allerdings nur dann, wenn eure Hausarbeiten bereits erledigt sind. Die komplette "Zurück zur Schule"-Aktion endet übrigens am 10. September um 23.59 Uhr.