Am 3. September 1998 hat in Japan eine Videospiel-Legende das Licht der Welt erblickt: Für die PlayStation ist Metal Gear Solid erschienen. Zum 20. Geburtstag haben Fans weltweit via Twitter und anderen sozialen Netzwerken gratuliert.

Es war die Geburtsstunde einer echten Videospielikone: Mit den 8-Bit-"Metal Gear"-Spielen hat Hideo Kojima Solid Snake erschaffen, einen Charakter, der bis heute ununterbrochen populär ist. Metal Gear Solid, die erste 3D-Fortsetzung, hat dann vor 20 Jahren das Genre der Stealth-Action revolutioniert. Die Bekanntheit und Beliebtheit des Spiels spiegelt sich auch in so manchen Geburtstagsgrüßen wider:

“The path you walk on has no end..

You shall have no peace”



Happy Anniversary Snake❗️#mgs #MGS20th #MetalGearSolid #METALGEAR31st pic.twitter.com/KYISFWyTeP