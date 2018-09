Superman-Darsteller wird auf Netflix zu Geralt

Wer aktuell auf Netflix nach Filmen mit Superman-Darsteller Henry Cavill sucht, wird auf eine Überraschung stoßen. Denn als Suchergebnis kommt dann wohl die noch nicht veröffentlichte Netflix-Serie The Witcher raus. Das ist auch aktuell dem Facebook-Auftritt von Netflix zu entnehmen. Somit fällt die Titelrolle wohl an den 35-jährigen Briten.

Acht Episoden soll die Serie umfassen, die - ebenso wie die Spiele - auf den Fantasy-Romanen des polnischen Autors Andrzej Sapkowski basieren. Inhaltlich soll es sich um eine "epische Geschichte rund um Schicksale und Familie" drehen, wie The Hollywood Reporter berichtet. Im Mittelpunkt des Geschehens steht natürlich wieder Geralt von Riva, der einzelgängerische Monsterjäger, der sich in einer Welt behaupten muss, in der oft die Menschen die grausameren Bestien sind als die mystischen Wesen, die er jagt.

In Zukunft auch auf Netflix: Das ist die Welt von The Witcher.

Laut der Inhaltsangabe führt ihn das Schicksal mit einer mächtigen Magierin und einer Prinzessin mit einem gefährlichen Geheimnis zusammen. Dabei kann es sich wohl nur um Yennefer von Vengerberg und Ciri handeln, mit denen er dann gemeinsam die fantastischen Abenteuer der Romanvorlage erlebt.

Angeblich ist Henry Cavill selbst ein großer Fan der Bücher und Kurzgeschichten von Sapkowski. Demnach will er auch mit der Materie vertraut sein. Ob er auch Fan der Spielereihe rund um Geralt ist, ist derweil nicht bekannt. Ebenso ungewiss ist der filmische Verbleib des Schauspielers Mads Mikkelsen, der bereits in einem Teaser-Trailer zur Serie in der Rolle des Geralt zu sehen war.

Dennoch bleibt er gerade Videospiel-Fans erhalten, denn er übernimmt eine wichtige Rolle in Hideo Kojimas geheimnisumwitterten Projekt Death Stranding.

Was haltet ihr von der Besetzung? Ist Superman Henry Cavill die richtige Wahl für die wortkargen Hexer oder hättet ihr lieber die ausdrucksstarken Gesichtszüge von Mads Mikkelsen in der Rolle gesehen? Verratet uns eure Ansicht in den Kommentaren!