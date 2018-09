Fornite ist als feste Größe nicht mehr aus dem E-Sport wegzudenken. Beim diesjährigen Fortnite-Turnier Summer Skirmish lief allerdings nicht alles reibungslos - ein Schwerelosigkeits-Bug stiftete heftige Verwirrung.

Während sich das vierte Match des diesjährigen "Summer Skirmish"-Turniers langsam dem Ende neigte, stiftete ein Bug heftige Verwirrung unter den Spielern. Einige Teilnehmer bemerkten, dass ihre Figur anscheinend über den Boden glitt. Dies geht aus einem Bericht von Eurogamer hervor.

Als die Zone sich immer weiter verkleinerte, dämmerte den Spieler ällmälich, dass ihre Sinne sie nicht getäuscht hatten. Tatsächlich verringerte sich zunehmend die Gravitation auf dem Spielfeld. Gegen Ende des Matches eskalierte der Bug so heftig, dass die Schwerkraft innerhalb der Zone teilweise komplett außer Kraft gesetzt worden sei, wie hier im Clip zu sehen:

Einige Spieler vermuteten, der Würfel, welcher seit der aktuellen Season über die Spielelandschaft rollt und auf dem Boden leuchtende Runen hinterlässt, habe etwas mit der auftretenden Schwerelosigkeit zu tun. Das stellte sich als falsch heraus. Dennoch amüsierten sich einige Zuschauer über diese Idee:

"Stellt euch vor, es findet ein Millionen-Dollar-Wettkampf statt und Epic fügt eine bisher unbekannte Mechanik ein.", sagt Twitter-Nutzer Omen belustigt.

Teilnehmer wiederum beklagten sich darüber, dass ihre Charaktere unkontrolliert durch die virtuelle Welt fliegen würden, manche von ihnen sogar direkt in den Sturm, was einigen Spielern eine besonders bitterne Niederlage bescherte.

Epic Games räumte einem Berichts von Eurogamer zufolge ein, dass es sich hierbei defitiv um einen Bug handelte und schaltete die Schwerelosigkeitsfunktion für den Rest des Tuniers komplett ab. Spieler, die von dem Bug betroffen waren hatten allerdings die Möglichkeit bekommen, an einem Wiedergutmachungs-Match teilzunehmen.

Hättet ihr es lustig gefunden, wenn Epic Games die Spiele tatsächlich an der Nase herumgeführt hätte oder fändet ihr das unangemessen bei einem Turnier, bei dem es um so viel Geld geht? Hoffentlich passiert so etwas nicht noch einmal während eines Turniers, die Teilnehmer wären sicher nicht sehr erfreut.