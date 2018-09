Zwar wisst ihr schon mehr über Fallout 76 als noch zu dessen Ankündigung auf der E3, aber es gibt immer noch eine Menge unbeantworteter Fragen. Jetzt erklärt Publisher Bethesda im Interview, wie die heiß erwartete Atomraketen-Mechanik aussieht. Auch gibt es Infos dazu, was euch im Ödland West Virginias erwartet und wie ihr es mit euren Freunden erkundet.

Die Spielwelt von Fallout 76 wird sich von denen der anderen Teile der Reihe unterscheiden, so viel ist sicher. Ein wesentlicher Bestandteil des Spiels wird der Aufbau von Camps sein. Die können aber mittels Atomraketen von anderen Spielern auch wieder zerstört werden. Wie das genau funktioniert, erklärt das Entwickler-Team von Bethesda jetzt gegenüber der Seite Gameinformer.

"As you carve out a new life for yourself in West Virginia, there may come a day where you look up to the sky to see a nuke heading your way. This weapon will obliterate your home, take your life, and radiate the area for a length of time."

Während ihr euch euer neues Leben in West Virginia aufbaut, mag der Tag kommen, an dem ihr in den Himmel schaut und eine Atomrakete erblickt, die auf euch zu fliegt. Diese Waffe wird euer Zuhause auslöschen, euch euer Leben nehmen und die Umgebung auf längere Zeit verstrahlen.