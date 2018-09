Entgegen den Erwartungen, 2K Games habe aus dem Mikrotransaktions-Desaster des letztjährigen NBA-Teils gelernt, legt Senior Producer Rob Jones jetzt noch einmal nach. Die In-Game Währung VC (Virtual Currency) sorgte bereits in NBA 2K18 für heftige Kritik. Spieler beklagten die Notwendigkeit der Mikrotransaktionen, um im Onlinemodus überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Auch in dem voraussichtlich am 11. September 2018 erscheinenden NBA 2K19 werden laut ihm Mikrotransaktionen vorhanden sein.

Mikrotransaktionen seien "unglücklicherweise die Realität in der aktuellen Gaming-Landschaft", rechtfertigt Jones das umstrittene Bezahlsystem. Dies berichten die Kollegen von trustedreviews.com. Schließlich versuche jedes Spiel auf irgendeine Weise zusätzliche Einnahmen durch die Community zu generieren. Die Frage müsse also lauten, ob Mikrotransaktionen für die Spieler einen Mehrwert schaffen, oder ob sie diesen nur das Geld aus der Tasche ziehen, so Jones weiter.

Der neue Modus in NBA 2K19:

Zudem gibt Jones an, die meisten Spieler hätten heutzutage nicht die Geduld, ein Spiel ohne das Abkürzen durch Mikrotransaktionen zu nutzen. Wenn den Spielern die Möglichkeit geboten würde, längeren "Grinding-Phasen" aus dem Weg zu gehen, dann würden diese auch für eine entsprechende Beschleunigung bezahlen, sagt der Produzent.

Entgegen den Befürchtungen, NBA 2K19 würde in ein "Pay 2 Win"-Spiel ausarten, versucht Jones die Kritiker zu besänftigen: Durch ein Community-Event habe man versucht, eine für die Community akzeptable Verwendung von Mikrotransaktionen zu finden. Im letzten Jahr sei das größte Problem des Bezahlsystems gewesen, dass Spieler viele Gegenstände kauften, die "nicht notwendig waren". Die Nutzung von Mirkotransaktionen sei "eine Wahl, kein Zwang", so Jones abschließend. Er hofft, dass die Spieler dies auch als optional auffassen würden.

Was haltet ihr von Mikrotransaktionen im Allgemeinen? Könnt ihr die Argumentation von Rob Jones nachvollziehen? Oder lehnt ihr ein solches Bezahlsystem kategorisch ab? Fraglich ist an seiner Aussage natürlich, ob das Grinden in Spielen absichtlich mühsam gestaltet wurde, um den Konsumenten zum Abschluss von Mikrotransaktionen zu bewegen, oder ob das tatsächlich nur an der "Ungeduld" der Spieler liegt. Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen!