Call of Duty - Black Ops 4: Treyarch verrät Spieleranzahl im Blackout-Modus

Nächste Woche soll die zweite Beta von Call of Duty - Black Ops 4 starten, in deren Rahmen ihr euch endlich auch im Blackout-Modus versuchen dürft. In einem Interview mit der englischsprachigen Webseite Game Informer hat Entwickler Treyarch bekanntgegeben, wie viele Spieler sich gleichzeitig ins Kampfgetümmel stürzen können.

Das erwartet euch im 'Battle Royale'-Modus:

Wie Treyarchs Studio-Chef Dan Bunting verkündet, werden bis zu 80 Spieler in Blackout gegeneinander antreten können - zumindest in der Beta. Da Treyarch bereits interne Tests mit bis zu 100 Spielern durchgeführt hat, könnte sich die maximale Anzahl mit der Veröffentlichung des Multiplayer-Shooters zwar noch einmal ändern, die Gameplay-Qualität werde jedoch priorisiert.

"Viel wichtiger als eine Zahl ist der Umstand, dass die Gameplay-Erfahrung so ausgefeilt wie nur möglich ist, so dass es sich um das perfekte Format für die Spieler handelt, die es spielen werden. Deshalb starten wir mit 80 Spielern, aber wir hatten schon mehr als das. Wann immer wir eine Beta, stellt das lediglich den Anfang von etwas dar. Wir werden aktiv mit der Community zusammenarbeiten und Feedback sammeln, Änderungen vornehmen und anpassen. Das Spiel weiterentwickeln, wenn wir Feedback bekommen. Es kann also noch viel passieren, das über den ersten Einfluss des Spiels hinausgeht", teilt Dan Bunting im Interview mit.

Voraussichtlich ab dem 10. September können "PlayStation 4"-Spieler an der Beta teilnehmen. "Xbox One"- und PC-Spieler sollen ab dem 14. September loslegen dürfen. Weitere Infos erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite von Call of Duty - Black Ops 4.

Call of Duty - Black Ops 4 erscheint voraussichtlich am 12. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Ob ihr euch dann mit 99 anderen Spielern in ein "Battle Royale"-Match stürzen könnt, bleibt vorerst abzuwarten. Die Chancen stehen jedenfalls nicht schlecht.