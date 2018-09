Wenn Anthem wie geplant im Februar erscheint, dann wird wohl eine Sache zu Beginn fehlen: Das Spieler-Hub. Ihr seid in eurer Basis also erst einmal für euch alleine und werdet dort auf keine anderen Spieler treffen.

In Anthem sollt ihr eure eigene Geschichte erleben. Hier seht ihr einen Überblick über die Features:

Anthem ist, anders als die Bioware-Spiele der Vergangenheit, in erster Linie ein Online-Spiel, welches ihr mit anderen Spielern zusammenerleben könnt. Und während ihr in der Zeit nach dem Launch euren eigenen Javelin-Anzug verbessert und aufrüstet, werdet ihr nur bedingt die Möglichkeit haben, diesen fremden Spielern zu präsentieren. Grund dafür ist, dass ein Spieler-Hub zum Start fehlen wird, wie Mark Darrah von Bioware via Twitter verrät:

There will not be a player hub at launch but we will have several ways to show off your sweet Javelins.https://t.co/RyOSy6ppwG — Mark Darrah (@BioMarkDarrah) 2. September 2018

"Es wird beim Start keinen Spieler-Hub geben, aber es wird verschiedene Möglichkeiten geben, eure spektakulären Javelins zu zeigen."

Was er mit diesen Möglichkeiten meint, gibt Darrah nicht preis. In Fort Tarsis, einer Handelsstadt in der Welt von Anthem, werdet ihr zumindest alleine unterwegs sein und eure persönliche Geschichte erleben. Diese wird laut Biowares Michael Gamble an irgendeinem Punkt ein klares Ende haben:

And in terms of the story completeness- you go on an adventure. You meet chacarters, learn about them, and the adventure has a finale. — Michael Gamble (@GambleMike) 3. September 2018

"Und was die Vollständigkeit der Geschichte angeht - ihr geht auf ein Abenteuer. Ihr trefft Charaktere, lernt sie kennen und das Abenteuer hat ein Finale."

Das bedeutet wiederum nicht, dass danach mit Anthem Schluss ist. Schließlich hat Bioware bereits angekündigt, dass zukünftige DLCs mit Story- und Endgame-Inhalten gratis werden sollen.

Die Vollversion von Anthem erscheint voraussichtlich am 22. Februar 2019 für PC, Xbox One und PLayStation 4. Bereits am 1. Februar soll es eine Demo für Vorbesteller und Abonnenten von EAs Premier-Modell geben.