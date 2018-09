Auch wenn es sich mancherorts nicht so anfühlt: Offiziell herrscht noch Sommer! Positive Auswirkungen der immer stärker werdenden herbstlichen Stimmung sind natürlich die stets reifer werdenden Spiele, die ihr vom Baum schütteln könnt. Das erwartet euch in den nächsten Tagen an Neuveröffentlichungen:

Boundless | 11. September

PS4

Das MMO Boundless entführt euch auf eine Vielzahl von exotischen Planeten, von denen jedoch nicht alle ungefährlich sind. Die wichtigen Ressourcen, die ihr finden sollt, sind meist dort, wo auch tödliche Gefahren lauern.

Der Name Boundless - also: grenzenlos - trifft auf viele Aspekte des Spiels zu. Das betrifft auch eure Entscheidungen und Handlungen. Ihr wollt Jäger sein oder doch lieber Händler? Ihr erforscht gerne fremde Welten oder steht euch der Sinn eher danach, mit Freunden ganze Städte aufzubauen? Es gibt keine Einschränkungen, ihr könnt tun und lassen was ihr wollt! Diese Freiheit macht Boundless zu etwas Besonderem.

Wasteland 2 - Director's Cut | 13. September

Nintendo Switch

Vom Producer des ersten Fallout kommt Wasteland 2 - Director's Cut auf Nintendo Switch. Euch erwartet ein höllisches Land, in dem ihr euch einen Namen machen könnt oder bei dem Versuch ins Gras beißt. Befehligt eure eigenen Desert-Rangers, versorgt sie mit den durchschlagkräftigsten Waffen und stellt im tödlichen Ödland eure taktische Brillanz unter Beweis.

Im Director's Cut gibt es zahlreiche neue Funktionen, wie zum Beispiel erweiterte Personalisierungsmöglichkeiten für eure Charaktere. Die neuen Präzisionsschläge erlauben es, Gegner mit taktisch gezielten Schüssen auszuschalten und die erweiterte Vertonung liefert pralle 8.000 neue Dialoge für Charaktere und Gefährten! Das Ödland war nie lebendiger.

Bastion | 13. September

Nintendo Switch

Lust auf ein farbenfrohes Action-RPG? Dann seid ihr hier richtig! Bastion erweitert das beliebte Genre durch einen reaktiven Erzähler, der auf jeden eurer Schritte (und Fortschritte) im Spiel reagiert. Seine äußerst unterhaltsamen Kommentare begleiten euch durch über 40 handgemalte Umgebungungen voller Geheimnisse.

Nach einer kosmischen Katastrophe, die die Welt in Stücke geschlagen hat, macht ihr euch in den geheimnisvollen Landen auf, mithilfe eines abwechslungsreichen Arsenals an Waffen gegen wilde Bestien in ihren neu gewonnenen Lebensräumen anzutreten. Nach dem Spiel könnt ihr in einem "New Game Plus"-Modus wiedereinsteigen und dem Land die letzten Geheimnisse entlocken.

Black Clover - Quartet Knights | 14. September

PS4 / PC

Der erfolgreiche Anime Black Clover erhält mit Black Clover - Quartet Knights seine erste Umsetzung als Videospiel. Schlüpft in die Rolle eures Lieblingscharakters aus der Serie und kämpft in Viererteams in erbitterten Online-Schlachten um den Sieg!

Entsprechend der Vorlage setzt ihr dazu effektreich inszenierte magische Angriffe ein. Aber bedenkt: mit roher Gewalt allein kommt ihr nicht weiter. Nur wenn ihr eure Stärke als Team und die unterschiedlichen Fähigkeiten der Figuren kombiniert und geschickt ausspielt, werdet ihr am Ende siegreich sein!

Shadow of the Tomb Raider | 14. September

PC / PS4 / Xbox One

Den wohl größten und bekanntesten Namen unter den neuen Spielen findet ihr diese Woche in Shadow of the Tomb Raider wieder. Lara Crofts neue Abenteuer gehen mit dem dritten Spiel der Reihe vorerst zu Ende. Euch erwartet wie gewohnt - und wie gewünscht - ein düsteres, actionreiches Abenteuer, in dem ihr Lara auf ihrem Weg zur legendären Heldin begleitet.

Auf der Suche nach der verschollenen Stadt Paititi gerät Lara in Konflikt mit der paramilitärischen Organisation Trinity. Gleichzeitig versucht sie fieberhaft die Apokalypse zu verhindern, die sie selbst entfesselt hat. Shadow of the Tomb Raider verspricht, ein großartiger Abschluss der Trilogie zu werden.

NHL 19 | 14. September

PS4 / Xbox One

Überraschung: EAs erfolgreiche Eishockey-Marke, die dieses Jahr mit NHL 19 in die nächste Runde geht, lässt euch zum ersten Mal im Spiel auch unter freiem Himmel den Puck jagen. Ihr spielt euch vom zugefrorenen See bis in die Profi-Liga hoch. Dabei tretet ihr gegen mehr als 200 Eishockey-Legenden an, so zum Beispiel auch gegen Wayne Gretzky.

Spielerisch verspricht NHL 19 schnellere Beschleunigung auf dem Eis, insgesamt ein höheres Spieltempo und bessere Reaktivität der Athleten. Unterstrichen wird dies auch durch verbesserte Animationen. Für Abwechslung sorgen zudem 900 Individualisierungs-Optionen, damit ihr auch im "härtesten Sport der Welt" optisch hervorstecht.

Nintendo Labo - Toy-Con 03: Fahrzeug-Set | 14. September

Nintendo Switch

Nintendos witzige Idee, spezielle Software mit dem leicht zugänglichen Bastelspaß mit Pappe zu verbinden, geht mit Nintendo Labo - Toy-Con 03: Fahrzeug-Set in die dritte Runde. Inhaltlich dreht sich alles - wie der Name schon verrät - um Fahrzeuge.

Das Toy-Con-Auto, das ihr unter anderem dabei basteln könnt, ist sogar mit Mario Kart 8 - Deluxe kompatibel! Wie schon bei den anderen Sets müsst ihr euch keinesfalls nur an die Vorgaben halten. Lasst eurer Fantasie freien Lauf und erschafft mit dem Fahrzeug-Set eure ganz eigenen Kreationen!

Und, ist diese Woche für euch was dabei? Freunde von Sportspielen haben Grund zur Vorfreude, Fans düsterer Action werden sicher mit Lara Croft durch die Gegend ziehen. Oder steht euch der Sinn mehr nach witzigem Bastelspaß? Wofür ihr euch auch entscheidet, wir wünschen euch viel Spaß damit!