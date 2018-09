Die Volksrepublik China will zukünftig den Videospielkonsum von Kindern überwachen und beschränken. Geschehen soll dies durch eine Software, die Online-Gaming durch Altersverifikation beschränkt - oder ganz einfach durch elterliche Aufsicht.

Seit März gibt es in der Volksrepublik bereits einen Genehmigungsprozess, den Videospiele durchlaufen müssen, um dort überhaupt zugänglich zu sein. Dieser Prozess wurde jedoch vorerst aufgrund von Umstrukturierungen der zuständigen Ministerien ausgesetzt. Allerdings gibt die Volksrepublik nun an, die maximale Spieldauer von Kindern zukünftig zu beschränken. Bereits in der Vergangenheit äußerte China Bedenken bezüglich der Entwicklung von Videospielsucht und rechtfertigt damit nun die geplanten Beschränkungen.

Laut der offiziellen Begründung geschehe dies, um Kurzsichtigkeit bei Kindern vorzubeugen. Dies geht aus einem Artikel der Kollegen von IGN hervor. Bis 2023 sollen so etappenweise die Kurzsichtigkeit bei Kindern um 0,5 Prozent pro Jahr zurückgehen.

Minderjährige sollen deshalb nicht länger als eine Stunde pro Tag Videospiele konsumieren, nicht mehr als fünfzehn Minuten am Stück ohne Pause. Für elektronische Lerngeräte gilt eine maximale Dauer von 40 Minuten mit zehnminütigen Pausen dazwischen. Aufgrund dieser geplanten Regularien ist davon auszugehen, dass Videospiele in China zukünftig auch wieder besagten Genehmigungsprozess durchlaufen müssen.

