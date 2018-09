Bekommt offenbar bald Konkurrenz: Der Herr der Ringe Online von 2007.

Es klingt zuerst einmal sehr kurios: Ein neues Spiel im Universum von Der Herr der Ringe kommt von der chinesischen Firma Leyou Technologies, die in erster Linie dafür bekannt ist, Hühnerfleisch zu verarbeiten. In Zusammenarbeit mit Middle-earth Enterprises arbeitet das Unternehmen nun an einem neuen Fantasy-MMO.

Ein Online-Rollenspiel zu Der Herr der Ringe gibt es bereits:

Genauer gesagt ist für die Umsetzung Athlon Games, eine Tochtergesellschaft von Leyou Technologies, verantwortlich. Schon vor zwei Jahren hat die Hühnchenfirma damit begonnen, größere Investitionen im Spielebereich zu tätigen und unter anderem die Entwickler Splash Damage (Brink, Dirty Bomb) und Digital Extremes (Warframe) gekauft.

Wirkliche Details zum neuen "Der Herr der Ringe"-Onlinespiel liegen noch nicht vor. Laut der offiziellen Homepage von Athlon Games soll es sich dabei allerdings um ein "Free 2 Play"-MMO für PC und Konsolen handeln. Außerdem verspricht Athlon eine "AAA-Erfahrung". Wer die Entwicklung übernimmt, verrät das Unternehmen derweil nicht.

Die Geschichte soll vor den Ereignissen der Film- und Büchertrilogie angesiedelt sein. Im Mittelpunkt stehen unter anderem "Länder, Charaktere und Kreaturen", die Fans bislang noch nicht gesehen haben.

Welche Auswirkungen das neue MMO auf Der Herr der Ringe Online hat, ist noch unklar. Seitens der Lizenzfirma Middle-earth Enterprises gibt es bislang dazu kein Statement.