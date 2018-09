Dieser "Battle Royale"-Modus könnte sich wahrlich von der Masse abheben. In Call of Duty – Black Ops 4 soll es in dem beliebten Spielmodus neben den Spielern wohl auch Zombies geben.

Nicht nur im 'Battle Royale'-Modus wird es im neuen CoD Zombies geben:

Das Prinzip des beliebten Genres ist schnell und leicht erklärt: 100 Spieler werden meist auf einer Insel abgeworfen und kämpfen fortan untereinander um den Sieg. Das letzte verbleibende Team geht als Sieger einer Runde hervor und erntet neben einem befriedigenden Gefühl auch meist einen fetten XP-Bonus. So ähnlich wird es auch in Call of Duty – Black Ops 4 ablaufen, doch einen großen Unterschied wird es dennoch geben.

Wie jetzt auf GameInformer bekannt wurde, wird es neben den Spielern auch Zombies geben, die in der Spielwelt ihr Unwesen treiben. Demnach bleiben andere Spieler nicht die einzige Gefahr, obwohl noch nicht feststeht, wie sehr die Untoten das Spielgefühl beeinflussen werden. Fest steht nur, dass sie sich von den üblichen Zombies in Call of Duty unterscheiden werden.

Vorstellbar wäre auch, dass ihr die Anwesenheit der Zombies zu euren Gunsten nutzen könnt, um andere Spieler in eine Falle zu locken. Womöglich stehen bereits gefallene Spieler als Untote wieder auf und ihr sollt dann sichergehen, den Feind mit einem gezielten Schuss in den Kopf zu erlegen. Fragen, die ihr wohl erst beantwortet bekommt, wenn die Beta zu Battle Royale – Blackout am 10. September um 19 Uhr erst für die PlayStation 4 und später auch für Xbox One und den PC an den Start geht.

Zombies in einem Battle Royale – ein erfrischendes Element oder eine sinnlose Idee, um sich von der Konkurrenz abzusetzen? Diskutiert mit uns über das Thema in den Kommentaren.