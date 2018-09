Das Entwicklerstudio Treyarch hat frische Informationen zum „Battle Royale“-Modus „Blackout“ von Call of Duty - Black Ops 4 enthüllt und gewährt einen Blick auf die offenbar riesige Spielkarte.

Am 12. Oktober 2018 soll Call of Duty - Black Ops 4 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Als erster Teil der Reihe greift das Spiel das mittlerweile so beliebte Spielprinzip Battle Royale auf. Nachdem Entwickler Treyarch kürzlich bereits die Anzahl der zugelassenen Spieler im hier „Blackout“ genannten Modus bekannt gegeben hat, erlaubt er nun einen Blick auf die offizielle Karte.

Where are you dropping first?



This is Blackout, featuring the largest map in Call of Duty history. Pre-order #BlackOps4 and get access to the Blackout Beta, playable September 10 on PS4: https://t.co/XFvGMDwF3M pic.twitter.com/RAxzzDxjPO