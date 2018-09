(Bildquelle: Instagram, ylt_r3)

Unter Sammlern und Fans sind sie gleichermaßen begehrt: Sneakers in limitierter Auflage und besonderem Design. Nachdem Adidas bereits Sneakers in Cell- und Son-Goku/Freezer-Optik veröffentlicht hat, folgt nun ein weiteres Modell im "Majin Boo"-Design.

Dragon Ball FighterZ ist der aktuellste Ableger der erfolgreichen Reihe:

Die "Majin Boo"-Sneakers, welche dem Modell "Kamanda", ebenfalls von Adidas, nachempfunden sind, kommen wesentlich dezenter daher als die Modelle seiner Manga-Kollegen Cell, Freezer und Son-Goku, wie die Kollegen von Kotaku bereits berichteten.

Statt auf wilde Muster und bunte Stickereien zu setzen, kommt der Schuh in einem dezenten Pink-Ton und einem "Majin Boo"-Emblem auf der Ferse daher - wohlgemerkt die einzigen beiden Aspekte, in denen sich der Schuh von den Original-Kamandas unterscheidet, abgesehen von den "Majin Boo"-Kanjis auf der Sohle. Zum Preis und Release-Datum liegen bis jetzt allerdings keine Infos vor.

Was haltet ihr von den "Majin Boo"-Schuhen? Gefallen euch die Adidas-Sneakers in Dragon Ball Optik? Oder ist euch das Design vielleicht doch zu ausgefallen? Oder am Ende etwa nicht ausgefallen genug? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!