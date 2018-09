Life is Strange 2: So hält euch das Spiel einen Spiegel vor

Videospiele werden zunehmend erwachsener. Das heißt, Themen und Geschichten werden zunehmend ernster. Die gezeichneten Welten sind nicht nur schwarz und weiß und für die meisten Entscheidungen, die ihr als Spieler treffen müsst, gibt es nicht immer moralisch eindeutig richtige Lösungen.

Dabei ist die wohl bedeutendste Konsequenz die, wie die Geschichte für euren Protagonisten ausgeht. Doch was ist, wenn ihr dazu gezwungen seid, nicht nur für euch selbst, sondern auch für jemanden zu entscheiden, der euch nahesteht? Das ist das Konzept, welches die Entwickler im kommenden zweiten Teil von Life is Strange verfolgen.

Die Seite CinemaBlend berichtet, dass sich Voice Director Philip Bache auf der Videospiel-Convention PAX West folgendermaßen zu den Entscheidungen im Spiel äußert.

"It's one thing to have player choice, it's one thing to make a choice for yourself, or for your character. What's really great about this game […]. The choices you make are not just for you, you're also making choices for how your brother is going to end up interacting in the story too."

Es ist eine Sache, als Spieler Entscheidungsfreiheit zu genießen. Ebenso ist es eine Sache, eine Entscheidung für euch selbst und euren Charakter zu treffen. Was an diesem Spiel aber wirklich herausragend ist: Eure Entscheidungen betreffen nicht nur euch, ihr trefft sie auch für euren kleinen Bruder und bestimmt, wie er mit den Geschehnissen umgehen wird.