Der September steht für Call of Duty - Black Ops 4 ganz im Sinne von Blackout, dem hauseigenen Battle Royale Modus. Kurz vor dem Start der Betaphase hat Entwickler Treyarch ein erstes Video mit zahlreichen Spielszenen veröffentlicht.

In Blackout erwartet euch die bislang größte Karte von Call of Duty:

Bis zu 80 Spieler, die größte "Call of Duty"-Karte bis dato und Zombies: Bereits im Vorfeld haben die Entwickler von Call of Duty - Black Ops 4 einige Infos verraten, die es auch ins Video geschafft haben. Vor allem die Spielkarte fällt ins Auge, bietet sie doch wiedererkennbare Orte aus früheren "Black Ops"-Abenteuern. Darunter unter anderem Nuketown, dessen aktuelle Bewohneranzahl über eine Anzeigetafel präsentiert wird.

Abseits davon setzt Blackout deutlich stärker auf direkte Konfrontationen als zum Beispiel der Mitbewerber Playerunknown's Battlegrounds. Hinzu kommen einige Gadgets aus dem normalen Multiplayer-Modus von Call of Duty - Black Ops 4, wie zum Beispiel eine als Spielzeugaffe getarnte Sprengfalle oder der Greifhaken.

Wer nach dem Video Lust auf Blackout bekommt, kann den Modus demnächst ausprobieren. Auf der PlayStation 4 beginnt die Spielmodi-spezifische Beta am 10. September für alle Vorbesteller. Am 14. September folgen dann die Vorbesteller auf der Xbox One und dem PC. Einen Tag später dürfen zumindest am PC via Battle.net auch Nicht-Vorbesteller einen Blick riskieren.

Die Vollversion von Call of Duty - Black Ops 4 erscheint voraussichtlich am 12. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Einzelspieler-Kampagne ist übrigens dieses Mal nicht mit an Bord.