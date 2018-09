Qulle: sureai.net

Ihr habt "The Elder Scrolls 5 - Skyrim" bereits unzählige Male durchgespielt? Kein Problem - die "Total Conversion" Enderal bringt frischen Wind in das betagte Gewand des erfolgreichen TES-Ablegers.

Enderal ist eine Mod für Skyrim, welche das Hauptspiel komplett überarbeitet. Zwar bleibt der Kern des Spiels unangetastet, euch erwarten jedoch ein komplett überarbeitetes Charaktersystem, neue Landschaften und selbstverständlich eine neue Geschichte - sogar mit hauseigener (und nebenbei bemerkt durchaus gelungener) Vertonung des Entwicklers, wahlweise auf Deutsch oder Englisch. Nicht wenige behaupten, die Story von Enderal wäre weitaus mitreißender als die des Hauptspiels. Was euch in den Welt von Enderal noch erwartet, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Bereits der Release-Trailer der Mod ist beeindruckend:

Die beliebte Total Conversion ist bereits seit 2016 über die Homepage des Münchner Entwicklers "SureAI" kostenlos verfügbar. Bald gibt es die Mod auch auf Steam, inklusive dem DLC "Forgotten Stories". Dies lies der Entwickler über dessen Facebook-Seite verlauten. Enderal ist übrigens nicht die erste Mod dieser Art von SureAI: Bereits für "The Elder Scrolls 4 - Oblivion" haben die Münchner die Total Conversion "Nehrim" veröffentlicht. Ob wir für den noch in den Sternen stehenden sechsten Teil der "Elder Scrolls"-Reihe wieder mit einem solchen Mammutprojekt rechnen dürfen, ist allerdings noch nicht bekannt.

Wie gefällt euch die Mod Enderal? Habt ihr die Total Conversion bereits gezockt? Oder werdet ihr euch die Mod nun über Steam herunterladen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!