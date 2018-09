Gehört ihr zu den Leuten, die sofort aufspringen und regelrecht fluchtartig aus dem Kinosaal stürzen, noch bevor die Abblende der letzten Szene im Film vollständig abgeschlossen ist? Oder bleibt ihr ruhig sitzen und wartet darauf, dass nach endlosen Besetzungs- und Mitarbeiterlisten vielleicht doch noch eine kleine Szene zu sehen ist? Auch wenn die nur ein paar Sekunden dauert? In dem Fall haben wir eine wichtige Information für euch:

Speziell in den Filmen des Marvel Cinematic Universe ist es Brauch, im allerletzten Moment noch eine kurze Sequenz zu zeigen, die - je nach Thema - mal witzig, mal verheißungsvoll ausfällt und Ausblicke darauf bietet, was sich wohl als nächstes ereignen könnte. Das heute erscheinende Spider-Man für PlayStation 4 reiht sich nahtlos in diese Tradition ein. Denn nach dem Ende des Spiels erwarten euch gleich zwei wichtige Info-Schnippsel, die auf wirklich große Dinge hinweisen, vielleicht sogar den Beginn eines Marvel Gaming Universe.

Keine Sorge, die folgenden Infos sind frei von Spoilern. Ebenso wie auch unsere beiden weiteren Artikel zum Thema, die ihr hier findet:

Erstmal solltet ihr euch den Hauptabspann allein aus dem Grund ansehen, weil er wirklich aufwändig und hübsch gestaltet ist. Danach wird endlich offenbart, was im ganzen Spiel über angedeutet wird und erst im letzten Viertel zunehmend mysteriöser erscheint: Der Verbleib einer wichtigen Person im Spider-Man-Universum wird zweifelsfrei geklärt. Dennoch endet die kurze Szene geheimnisvoll und lässt vermuten, dass dies der Beginn der Geschichte eines der härtesten Widersacher von Spider-Man ist. Auch wenn dessen Ursprung in Comic und Filmen gänzlich anders dargestellt wird.

Nach dem eher langweiligeren Teil des kompletten Abspanns der danach folgt (ihr dürft ihn dankenswerterweise überspringen), folgt eine weitere, etwas längere Szene. Darin geht es allem Anschein nach um die Geburt eines neuen Superhelden.

Diese beiden überraschenden Szenen deuten darauf hin, dass Entwickler Insomniac Games noch weitere Abenteuer mit Spider-Man in der Hinterhand hat. Wenn sich das aktuelle Spiel erfolgreich verkauft, könnte ein Nachfolger nach wesentlich kürzerer Wartezeit in den Läden stehen. Schließlich sind viele der Assets für das Spiel ja nun bereits vorhanden und könnten erneut verwendet werden.

Wenn das der Fall ist, bleibt jedoch zu hoffen, dass sich die Entwickler nicht zu sehr auf Recycling verlassen und ausreichend neues Material einbringen, um einen Nachfolger in seiner Gesamtheit zu rechtfertigen. Denn so spaßig es auch ist, sich als Spider-Man durch Manhattan zu schwingen - ein neues Spiel bräuchte auch dringend eine neue Umgebung.

Spider-Man erscheint heute am 7. September 2018 exklusiv für PlayStation 4. Auf unserer Facebook-Seite haben schon viele Leser gepostet, dass sie das Spiel vorbestellt haben und sehnlichst darauf warten. Gehört ihr dazu oder interessiert euch das weniger? Sagt es uns gerne in den Meinungen!