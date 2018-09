Am 14. September, also genau in einer Woche, startet der brandneue "Destiny 2"-Raid "Letzter Wunsch". Wie Bungie nun auf der offiziellen Blog-Seite verkündet, wird es eine ganz besondere Belohnung für das Team geben, dass es schafft, die Herausforderung als erstes zu meistern.

Wir haben die Community gefragt - Das halten Spieler vom Forsaken-DLC:

Vor wenigen Tagen, am 4. September um 19 Uhr, startete für "Destiny 2"-Spieler mit Forsaken der bis dato größte DLC in der Geschichte von Destiny. Neben vielen anderen frischen Inhalten, die bereits mit dem Update kamen, soll am Freitag in einer Woche auch ein ganz neuer Raid mit dem Namen "Letzter Wunsch" starten.

Nun ist es schon so etwas wie eine Tradition, dass Spieler auf der ganzen Welt um die Ehre kämpfen, die Ersten zu sein, die einen neu eröffneten Raid meistern. In der Regel braucht es beim ersten Durchlauf sehr viel Zeit und Geduld, was diese Errungenschaft umso attraktiver macht. Bungie setzt nun aber noch einen Anreiz obendrauf und will die Team-Mitglieder, die die weltweit Ersten sind, zusätzlich belohnen:

”When 'Last Wish' becomes available, the first fireteam of six to complete the raid will have the opportunity to acquire real-world trophies for each teammate, commemorating their accomplishments.” Wenn Letzter Wunsch verfügbar wird, bekommt das erste Sechsergespann, das den Raid abschließt, die Gelegenheit, für jeden einzelnen Spieler reale Trophäen zu erhalten und damit ihre Leistung zu feiern.

Wie genau diese spezielle Belohnung aussehen soll, lässt Bungie noch offen und vertröstet mit einem "We’ll have more details next week, stay tuned.” (Nächste Woche gibt es nähere Details, schaut rein!). Allerdings tun sie das nicht ohne einen kleinen Teaser. Dieser Gürtel, der aussieht wie ein Siegerpreis aus dem Wrestling-Sport ziert den Blog-Eintrag zu den "World First"-Belohnungen:

Ob Spieler also ein "Real Life"-Pendant dieses Gürtels gewinnen können? Es wird sich zeigen. Ebenso bleibt abzuwarten, was sich hinter den Belohnungen verbirgt, die Bungies Community Manager David Dague auf Twitter angekündigt hat. Auf Nachfrage der Spieler bestätigte er, dass auch frühere Erste nachträglich eine Aufmerksamkeit bekommen:

If you earned World First Status in the first blind run of normal mode for a previous Raid, all the way back to Vault of Glass, you'll have one coming to you as well.



More details next week... https://t.co/LLfJVSfv0K — DeeJ (@DeeJ_BNG) 6. September 2018

Wenn ihr den “World First“-Status in den ersten Durchläufen im normalen Modus vorheriger Raids erhalten habt – bis hin zur Gläsernen Kammer – wartet ebenso eine Trophäe auf euch.

Mehr dazu gebe es ebenfalls erst nächste Woche. Es bleibt spannend.

Wie sieht es bei euch aus? Spielt ihr schon Destiny 2 - Forsaken? Und wenn ja, wie ist euer bisheriger Eindruck? Schreibt es uns in die Kommentare und sagt uns, ob ihr dabei seid, wenn nächsten Freitag um die geheimnisvollen Trophäen gekämpft wird!