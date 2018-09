Nach dem Amoklauf von Jacksonville beim Madden Classics Turnier von Electronic Arts, veranstaltete der Spieleentwickler gestern den Jacksonville Tribute Livestream in Gedenken an die Verstorbenen und um die Gaming-Community zusammenzuschweißen.

Am Jacksonville Tribute Livestream nahmen neben szenebekannten "Madden NFL"-Zockern wie Rico Williams, Scott Cole, Dave Grundfeld und Adrienne Lawrence auch unter anderem Greg Miller und der bekannte Journalist und Moderator Geoff Keighley teil. Aber auch viele weitere Gamer haben durch den Stream den Opfern Tribut gezollt. Um die Hinterbliebenen der getöten Teilnehmer Taylor Robertson and Elijah Clayton zu unterstützen, hat EA eine GoFundMe-Seite ins Leben gerufen. EA selbst spendete eine Million US-Dollar aus diesem Anlass.

Auslöser dieses Livestreams war ein Amoklauf beim Madden Classics Turnier in Jacksonville im US-Bundestaat Florida. Ein Teilnehmer des Turniers zog aus Wut über seine Niederlage in einem Match - so die Vermutungen - eine Waffe und schoss auf andere Teilnehmer und Zuschauer. Neben mehreren Verletzten kamen dabei auch drei Teilnehmer des Turniers - darunter auch der Amokläufer - ums Leben (wir berichteten).

