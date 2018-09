(Bildquelle: Hasbro via IGN)

Erst hat Fortnite PC, Konsolen und mobile Geräte erobert, nun soll auch das reale Kinderzimmer um Epic Games "Battle Royale"-Spiel bereichert werden. Der Spielwarenhersteller Hasbro hat heute Fortnite Nerf-Blaster und Monopoly angekündigt.

Nachdem schon demnächst erste Nerf-Waffen zu Overwatch erscheinen, folgt in naher Zukunft Fortnite, wie IGN berichtet. Schon im Frühjahr 2019 sollen die ersten Spielzeugwaffen auf den Markt kommen, mit denen interessierte Fans das "Battle Royale"-Erlebnis auch im echten Leben nachspielen können. Details dazu gibt es allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Ganz anders sieht es da bei Fortnite Monopoly aus, welches bereits am 1. Oktober weltweit erscheint. Laut einem Bericht von Kotaku ändert sich in der Fortnite-Umsetzung derweil nicht nur das Spielbrett, welches bekannte Gebiete wie die Tilted Towers beinhalten wird. Zusätzlich wird es signifikante Änderungen an den Spielregeln geben.

So erhalten alle Spieler fortan Lebenspunkte anstatt Geld, und Immobilien schnappt sich derjenige, der als Erstes auf dem entsprechenden Feld landet. Kosten gibt es keine. Zudem müsst ihr in jeder Runde zweimal würfeln: Mit dem ersten Wurf legt ihr fest, wie weit eure Spielfigur vorrückt, mit dem zweiten Wurf könnt ihr eine besondere Aktion ausführen. Letzteres beinhaltet unter anderem die Möglichkeit, einen Spieler auf der gleichen Seite abzuschießen, eine Bandage anzulegen oder aber eine Mauer um das eigene Gebiet zu bauen, um sich vor gegnerischem Beschuss zu schützen.

Das Spielziel? Die Lebenspunkte der anderen Spieler auf Null bringen. Der Spieler, der als Letztes noch steht, hat wie in der "Battle Royale"-Vorlage gewonnen. Ein Preis für Fortnite Monopoly steht derweil noch nicht fest.

Eine allzu große Überraschung sind die Ankündigungen von Hasbro sicherlich nicht. Fortnite ist schließlich weiterhin eines der beliebtesten Videospiele der Welt, welches nun auch analog überzeugen soll.