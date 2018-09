Seit Freitag könnt ihr eine Classic Edition des 3D-Plattformers Yooka-Laylee für die Nintendo Switch erwerben. Darin enthalten: Ein N64-Modul, des Spiels. Das funktioniert aber überhaupt nicht.

Yooka-Was? Noch nie gehört! Dann schau dir doch gleich den Trailer an:

Zwar kam der Retro-Plattformen Yooka-Laylee schon vor mehr als einem Jahr raus, aber damals nur digital. Die von euch, die sich Videospiele gerne noch ins Regal stellen, können sich also freuen. Auf der Seite Limited Run könnt ihr das Spiel jetzt in einer Standard- und einer Classic-Edition für die Nintendo Switch erwerben.

Bei der Classic-Edition solltet ihr euch aber beeilen, die ist nämlich auf 3.000 Stück limmitiert. Sie umfasst das Spiel Yooka-Laylee für die Switch, eine bunte Anleitung im Retro-Stil, ein Poster im A2-Format, eine Soundtrack-CD und ein N64-Modul des Spiels.

So sieht die Classic-Edition von Yooka-Laylee aus. Quelle: limitedrungames.com

Kurios an diesem Modul ist aber, dass es überhaupt nicht funktioniert, denn es hat tatsächlich nur rein dekorativen Wert. Das verwundert aber eigentlich kaum. Die Classic-Box richtet sich nämlich, wie auch schon das Spiel an sich, eher an Sammler und Nostalgiker. Das geht soweit, dass die Verpackung der Special-Edition genau so gefertigt wurde wie die der Nintendo 64.

Insgesamt ist es eine schöne Sache, dass Sammler sich Yooka-Laylee jetzt auch ins Regal stellen können. Welche Spiele hättet ihr gerne auf einem N64-Modul, auch wenn dieses gar nicht funktioniert. Schreibt es uns in die Kommentare!