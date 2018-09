Die Seite "The Hollywood Reporter" hat sich die Entwickler von Rockstar Games geschnappt und ein paar Fragen zu Red Dead Redemption 2. Im Fokus lag dabei vor allem Protagonist Arthur Morgan, der bislang eher wenig besprochen wurde. Nun gibt es Details zu seinem Standpunkt in der Welt und seiner Beziehung zu der Gang von Banditenführer Dutch van der Linde.

„In Red Dead Redemption 2 werdet ihr die Gang inklusive Marston sehen, wie sie am Höhepunkt ihrer Berühmtheit stehen. Genau in dem Moment beginnt alles auseinander zu fallen. Die Story dreht sich um Arthur Morgan, Dutchs rechter Hand. Er wurde schon als kleiner Junge von Dutch in die Gang adoptiert und Arthur hält die Gang für seine Familie. Dutch hat seinem Leben so viel Sinn gegeben und die Gang war immer eine Konstante für Arthur.“

„Doch die Dinge ändern sich. Für die Lebensweise der Gang ist in dieser immer moderner werdenden Welt kein Platz. Durch die Augen von Arthur seht ihr, wie die Gang durch Amerika fliehen muss und Dutchs Einfluss auf die Gang immer weiter sinkt. [...] Sie sind eine Gruppe von voll realisierten Charakteren, die alle eigene Beziehungen untereinander und zu Arthur haben. Aber es ist Arthurs Geschichte und die Spieler stecken tief in seinen Stiefeln.“