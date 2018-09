Wir alle kennen DOOM als reinen Ego-Shooter, in dem es ordentlich zur Sache geht. Dämonenfetzen fliegen durch die Gegend, Explosionen zerreißen die Luft und wir treten mit dem DOOM-Guy sämtliche Türen und Schalter ein. Der Youtuber "Shesez" hat sich allerdings DOOM geschnappt und für seine Reihe "Out of Bounds Discoveries" genutzt. Dabei nutzt er Tools, um aus der eigentlichen Spielperspektive auszubrechen und sich frei umzuschauen.

Mit einer solchen Vorgehensweise erlangen wir einen Blick hinter die Kulissen, die uns Spieleentwickler mit jedem Spiel erneut aufbauen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass der DOOM-Guy tatsächlich keinen Torso oder Kopf hat? Stattdessen steuert ihr im Grund nur Arme und Beine durch jedes Level, an denen eine Waffe angebracht wurde. Zudem gibt es immer wieder Türe und Räume, die einfach ins Nichts führen würden.

Die Illusion, die Entwickler damit schaffen, sorgt aber für eine nachvollziehbare und immersive Welt. Hier und da lernt man sogar noch etwas über die Tricks, die nötig sind, um Veränderungen schnell und ohne das Bemerken des Spielers vorzunehmen. So etwa, wenn der DOOM-Guy seinen Helm bekommt und dafür ein komplettes Spielermodell unter ihm versteckt wird. Alles, damit die Veränderungen schnell geladen und vorgenommen werden können.