Crackdown 3 sollte eigentlich schon vor mehr als zwei Jahren auf den Markt kommen und Xbox One-Spieler mit ordentlich Action beliefern. Aus den Plänen ist aber zum erneuten Mal nix geworden, als die Entwickler die Verschiebung vom vierten Quartal 2018 auf Februar 2019 bekanntgaben. Viele Spieler munkeln, dass Crackdown 3 wohl nie erscheinen wird. Doch Microsoft gibt nicht auf und versucht, die Gemüter zu beruhigen.

Crackdown 3 auf der E3 2017:

„Wir bringen Forza Horizon 4 Anfang Oktober auf den Markt, bevor der große Ansturm losgeht “, teilte Xbox-Marketing-Chef Aaron Greenberg gegenüber Gamesindustry mit. „Wir brauchen kein Crackdown oder andere unserer Titel in diesem Weihnachtszeitraum. Wir planen, im Februar an den Start zu gehen und danach auch noch Ori and the Will of the Wisps herauszubringen. Wir wollen einen stetigen Strom an Content im gesamten Jahr. Aber zur Weihnachtszeit gibt es einfach mehr als genug. Deshalb arbeiten wir mit so vielen Drittherstellern zusammen, um ihren Spielen eine Plattform zu bieten und unsere Konsole ins Rampenlicht zu stellen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals eine Weihnachtszeit so viele Triple-A-Titel hatte.“

So wäre Crackdown 3 an den Größen wie Red Dead Redemption 2, Battlefield 5 oder auch Call of Duty: Black Ops 4 mit einer Verschiebung vorbeigerutscht und hätte im kommenden Jahr einfach mehr Potenzial. Wir dürfen gespannt sein, ob diese Rechnung aufgeht. Denn um Anklang bei den Spielern zu finden, braucht es auch immer ein gutes Spiel im Hintergrund. Bislang waren die Reaktionen der Crackdown-Fans auf die Fortsetzung eher kritisch.