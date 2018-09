Das PS4-exklusive Spider-Man von Entwickler Insomniac ist zwar erst seit ein paar Tagen auf dem Markt, bricht allerdings jetzt schon Rekorde - unter anderem hält Spidey bereits jetzt den Titel des diesjährig meistverkauften Spiels in Großbritannian.

So hat sich Spider-Man über die Jahre entwickelt:

Mit dem schnellen Verkauf stößt die Spinne den bisherigen Spitzenreiter Far Cry 5 vom Thron, welcher innerhalb der ersten Verkaufswoche einen Rekordumsatz von 310 Millionen US-Dollar verzeichnete. Ob sich Spider-Man lange auf seinen Lorbeeren ausruhen kann, bleibt ungewiss. Bereits im Oktober 2018 soll Red Dead Redemption 2 erscheinen. Das Westernabenteuer wird schon jetzt als potentieller Thronräuber gehandelt.

Zudem konnte Spider-Man sich als beliebtestes Videospiel des Marvel-Franchises etablieren. Der bisherige Spitzenreiter war LEGO Marvel Super Hereos, welches sich eher an Kinder und Familien richtet. Zum erfolgreichsten Superhelden-Release auf Konsole hat es allerdings dennoch nicht gereicht. Hier hat noch immer Batman - Arkham Knight die Nase vorn. Zu erwähnen sei allerdings, dass für die Zählung nur die Anzahl der physisch verkauften Kopien herangezogen worden ist - digitale Exemplare fallen in diese Rechnung nicht mit rein.

Nicht ohne Grund ist der aktuelle Spider-Man Ableger so erfolgreich. Das Spiel erhielt in der Fachpresse begeisterte Kritiken, so auch bei uns. Erhältlich ist das Spiel übrigens seit dem 7. September 2018.

Glaubt ihr Spider-Man kann noch mehr Rekorde brechen oder die bestehenden noch eine Weile halten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!