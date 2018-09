Eine neue Woche bringt auch neue Angebote auf Steam mit sich. Fans von Aufbauspielen und Shootern sollten einen Blick auf folgende Rabattaktionen werfen.

Baut eure eigene Stadt nach euren Vorstellungen:

In Cities - Skylines könnt ihr die Stadt eurer Träume errichten. Oder ihr widmet euch bereits existierenden Städten. Ein fleißiger Spieler hat beispielsweise die kalifornische Stadt San Francisco originalgetreu nachgebaut.

Dabei ist es natürlich nicht nur eure Aufgabe Gebäude aus dem Nichts zu erschaffen. Ihr müsst euch um die Wasser- und Stromversorgung kümmern. Polizei- und Feuerwehrstationen dürfen nicht fehlen und das Wirtschaftssystem spielt ebenfalls eine nicht unbedeutende Rolle. Auf Steam könnt ihr das Hauptspiel gerade für nur 6,99 Euro abstauben. Besitzer von Cities - Skylines könnten hingegen an passenden Erweiterungen interessiert sein. Es befinden sich sämtliche DLCs im Angebot.

Stürzt euch in temporeiche Multiplayer-Gefechte:

Call of Duty - Modern Warfare 2 dürfte gerade für Fans spannender Multiplayer-Gefechte interessant sein. Im Test: "Call of Duty - Modern Warfare 2 - Mögen die Kriegsspiele beginnen" findet ihr heraus, was der Shooter zu bieten hat. Das Spiel befindet sich für 9,97 Euro im Angebot auf Steam.

Mit der 'Game of the Year'-Edition von Borderlands 2 ist stundenlanger Spielspaß garantiert:

Seid ihr stattdessen auf der Suche nach Games, die ihr kooperativ mit euren Freunden zocken könnt, ist Borderlands 2 wohlmöglich genau das Richtige für euch. Den Rollenspiel-Shooter könnt ihr derzeit mitsamt allen DLCs für nur 9,89 Euro eurer Steam-Bibliothek hinzufügen. Laut Gearbox Software befindet sich übrigens der dritte Ableger bereits in Entwicklung.

Das Angebot für Borderlands 2 endet am dem 13. September um 19 Uhr. Etwas weniger Zeit bleibt euch, wenn ihr euch Call of Duty - Modern Warfare 2 schnappen wollt: Die Rabattaktion endet bereits am 11. September zur selbigen Zeit. Aufbausimulations-Fans sollten sich hingegen beeilen, denn das Angebot zu Cities - Skylines läuft bereits heute um 19 Uhr ab.