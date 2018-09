NBA 2K18 war nicht nur bekannt dafür, ein gutes Sportspiel zu sein. Es war auch bekannt dafür, dass es ziemlich unangenehme Paywalls beinhaltete. Für eine davon hat sich NBA 2K19 jetzt nachträglich entschuldigt. Beziehungsweise viel eher der Friseur im Spiel.

Wenn ihr in NBA 2K18 einen neuen Haarschnitt für euren Spieler haben wolltet, musstet ihr die Geldbörse zücken und Echtgeld bezahlen. Die Funktion, eurem Spieler eine andere Frisur zu verpassen, verbarg sich hinter einer Paywall. Ebenso die, eine bereits bezahlte Frisur zu einem späteren Zeitpunkt nochmals auszuwählen.

Wie den Redakteuren der englischsprachigen Seite Kotaku beim Spielen von 2K19 aufgefallen ist, sind die Frisuren im aktuellsten Basketball-Ableger nicht nur kostenlos, dieser Umstand wird auch von einer Figur im Spiel kommentiert.

Sobald ihr das erste Mal beim Friseur sitzt, werdet ihr Zeuge folgender Sequenz:

(Quelle: Kotaku)

Der Friseur sagt hier:

”Hey listen: The last guy, he was charging our NBA-Players, so we had to make some changes. Anytime you need anything you come on down here and I’ll take care of you. No charge.”

Hey, hör mal: Der letzte Typ hat unseren NBA-Spielern die Frisuren berechnet, also mussten wir ein paar Änderungen vornehmen. Wenn du irgendetwas brauchst, kommst du hier runter und ich kümmere mich um dich. Kostenfrei.