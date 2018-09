Am 14. September startet ein neuer Raid in Destiny 2 - Forsaken. Ein YouTuber fand mit seinem Clan durch einen Glitch jedoch bereits die erste Schatztruhe mit Loot in der Patrol-Zone der Dreaming City.

Am Freitag findet der "Last Wish"-Raid in der Dreaming City Rheasilvia statt, die bisher noch von Korruption beherrscht wird. Der YouTuber The Quiet Guy erkundete die anliegende Patrol-Zone, die noch viele unentdeckte Mysterien birgen soll. Dabei glitchte er zufällig frühzeitig in den Raid und fand eine Schatztruhe mit Gegenständen.

Hier könnt ihr euch selbst ansehen, wie ihr mit dem Glitch frühzeitig an Raid-Gegenstände kommt:

Ob es sich für andere Spieler lohnt, sich auch an dem Glitch zu versuchen ist allerdings fraglich, denn bei den Gegenständen handelt es sich um keine besonders machtvollen. Allerdings erhaltet ihr die Sniper-Rifle "The Supremacy", die alten Destiny-Hasen aus früheren Teilen bekannt sein dürfte.

Den einzigen kleinen Vorteil den der Glitch sonst noch bringen könnte ist, dass eines der Raid-Ziele sein soll, zehn Truhen zu öffnen und ihr durch den Glitch diesem Ziel ein wenig näher kommen könnt. Eine Garantie für den Sieg ist das sicherlich nicht.

Jeder Spieler des weltweit ersten Teams, das den Raid bewältigt, soll eine echte Trophäe erhalten, so schrieb ein Entwickler diese Woche in einem Blogeintrag.

Die Patrol-Zone ist bisher noch das unergründetste Areal aus Destiny 2 - Forsaken. Viele Spieler versuchen noch vor Freitag die Gegend gründlich unter die Lupe zu nehmen, vielleicht gibt es ja noch ein paar Geheimnisse oder Glitches zu entdecken.