Ab sofort könnt ihr in GameStop-Läden die Xbox One X wesentlich günstiger erhalten, wenn ihr eure gebrauchte Konsole mit Controller und drei Spielen abgebt. Die Xbox One X müsst ihr dafür allerdings schon vorher, bis zum 16. September, reservieren.

Resident Evil 2 in 4K genießen - hier ist ein kleiner Vorgeschmack

Wenn ihr endlich in den Besitz einer 4K-fähigen Konsole kommen wollt, ist jetzt vielleicht eure Chance. Für eure alte Konsole, einen dazugehörigen Controller und drei Spiele könnt ihr die Xbox One X kostengünstig im GameStop erwerben. Die Konsole, die ihr abgebt, muss nur funktionstüchtig sein, die drei Spiele müssen zur Konsole gehören und dürfen sich nicht doppeln. Statt einem dritten Spiel dürft ihr auch noch einen weiteren Controller abgeben.

Hier sind die Preise für die Xbox One X, wie sie sich je nach Konsole die ihr (mit Controller und drei Spielen) abgebt, unterscheiden:

249,99 Euro bei Abgabe einer Xbox One

229,99 Euro bei Abgabe einer Xbox One S

209,99 Euro bei Abgabe einer PlayStation 4

199,99 Euro bei Abgabe einer PlayStation 4 Slim

139,99 Euro bei Abgabe einer PlayStation 4 Pro

189,99 Euro bei Abgabe einer Nintendo Switch (ohne Spiele)

Achtung: Das Siegel der Konsole, die ihr abgebt, muss unbeschädigt sein und ihr dürft sie nicht formatieren, da sie noch von GameStop auf ihre funktionsfähigkeit getestet werden muss.

Bis zum 16. September könnt ihr euch eine Xbox One X reservieren. Die Anzahl der Reservierungen pro GameStop sind aber limitiert. Die neue Konsole abholen könnt ihr dann etwa eine Woche später.