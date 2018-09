Am Freitag, den 16. November, soll endlich das langersehnte Spiel Pokémon – Let’s Go, Pikachu und Let’s Go, Evoli für die Nintendo Switch erscheinen. In einer Pressemitteilung verrät Nintendo neue Details zum Spiel, außerdem soll zum Release auch eine Sonderedition der Nintendo-Switch im Pokémon-Look erscheinen.

Der neue Trailer - Geheime Techniken, exklusive Attacken und weitere Neuigkeiten:

In Pokémon – Let’s Go, Pikachu und Let’s Go, Evoli soll es geheime Techniken geben, die auch außerhalb des Kampfes einsetzbar sind und nur von euren Starterpokémon beherrscht werden können. Mit diesen Fertigkeiten könnt ihr Sträucher entfernen (Spaltschnitt), über Wasser gleiten (Wellenspurt) oder in Städte schnellreisen, die ihr bereits besucht habt (Himmelsritt).

Spezielle Fertigkeiten auch außerhalb des Kampfes zu nutzen, um Hindernisse zu überwinden, ist für Pokémon-Veteranen nichts Neues. In Let's Go gibt es allerdings exlusive Attacken, die nur von euren Starter-Pokémon erlernt werden können. Außerdem gibt euch euer Partner-Pokémon im Kampf Bescheid, sobald die spezielle Attacke aufgeladen ist, selbst, wenn es gar nicht am Kampf teilnimmt. Wenn ihr darauf reagiert, wird es die Statuswerte eures kämpfenden Pokémon erhöhen.

Wie stark diese exlusiven Attacken sind, hängt davon ab, wie gut ihr euch mit eurem Partner-Pokémon versteht und wie sehr es euch vertraut. Das Vertrauen sollt ihr stärken können, indem ihr mit ihm spielt oder ihm Geschenke macht.

Zum Release soll auch eine limitiertes "Nintendo Switch"-Bundle erscheinen mit einer "Nintendo Switch"-Konsole, die mit den Silhouetten von Pikachu und Evoli verziert ist und bereits eine vorinstallierte Version des Spiels enthalten soll. Dazu kommen Joy-Con und eine Switch-Station im Pikachu- und Evoli-Design sowie ein Pokéball-Plus-Controller.

Nintendo will, dass das neue Spiel sowohl für Neueinsteiger als auch alte Fans taugt. Was haltet ihr von der Enthüllung der Partner-Attacken? Meint ihr, es wird das Spielgefühl im Kampf beeinflussen oder vielleicht sogar überflüssig sein?