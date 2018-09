Project Judge: Yakuza-Macher arbeiten an neuem Spiel

Sega of America hat bekanntgegeben, dass die Yakuza-Macher Ryu Ga Gotoku Studios an einem neuen Spiel unter dem Arbeitstitel "Project Judge" arbeiten. Die bisher bekannten Einzelheiten verraten wir euch in diesem Artikel.

Schaut euch das erste Gameplay-Video zum neuen Spiel an:

Schauplatz der Spielhandlung soll das Tokio der Gegenwart werden. Ihr schlüpft dabei in die Rolle des Privatdetektiv Takayuki Yagami. Details zur Handlung und zur Hauptfigur selbst sind allerdings noch nicht bekannt. Für das Spiel sollen unter anderem ingesamt 1000 Minuten Aufnahmezeit für Dialogmaterial eingeplant sein. Neben bekannten japanischen Synchronsprechern wie Akira Nakao, Kenichi Takito, Shosuke Tanihara, und Pierre Taki steuert die japanische Rockband Alexandros sowohl den Titelsong als auch das Lied "Your Song" zur akustischen Untermalung bei.

Mit Project Judge will Sega neue Maßstäbe für die Charakterdarstellung in Videospielen setzen. Darin begründet sich unter anderem die enge Zusammenarbeit zwischen den Synchronsprechern und dem Entwicklerteam. Speziell Takuya Kimura, welcher Takayuki Yagami sprechen soll, steht in intensivem Kontakt mit den Entwicklern, um das Charakterprofil der Hauptfigur zu schärfen. Außerdem ist für die Entwicklung der Story und der Figuren ein Zeitraum von drei Jahren eingeplant worden.

Wann genau Project Judge erscheinen soll ist allerdings noch nicht bekannt. Nach aktuellen Informationen soll es jedoch im Jahr 2019 exsklusiv für die PS4 erscheinen.

Was haltet ihr von dem Trailer zu Project Judge? Seid ihr auf das Spiel gespannt und werdet ihr den Entwicklungsprozess weiterverfolgen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!