Bei seiner Enthüllung auf der E3 2018 hat Sekiro - Shadows Die Twice bereits hohe Wellen geschlagen. Im Vorfeld zur Tokyo Game Show 2018 haben Publisher Activision und Entwickler From Software nun einen neuen Trailer zum Spiel präsentiert, der frische Informationen zur Handlung liefert. Allerdings gibt es da einen kleinen Haken.

Schaut euch den neuen Trailer hier an:

Wie ihr seht, bleibt die im Trailer präsentierte Narrative für die meisten Menschen in hiesigen Gefilden unverständlich, da sie in japanischer Sprache und ohne englische oder gar deutsche Untertitel stattfindet.

Umso ausdrucksstärker präsentieren sich dafür Grafik, Atmosphäre und natürlich Gameplay: Erneut schwingt der Protagonist des Spiels via Greifhaken auf Häuserdächer und die Klinge gegen zahlreiche Feinde. Und die wirken mitunter richtig furchteinflößend, ja liefern teilweise sogar Grund zur Annahme, dass es sich um zähe Endbosse handeln könnte.

Sekiro - Shadows die Twice erscheint voraussichtlich am 22. März 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One und hat sogar eine Collector's Edition im Schlepptau.

Werdet ihr euch das neue Machwerk von FromSoftware unter den Nagel reißen? Wie gefällt euch der neue Trailer? Teilt eure Meinung mit uns in den Kommentaren!