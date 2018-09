Noch vor der Tokio Game Show gibt Square Enix mit ersten Trailern die Veröffentlichung von Remasters klassischer Rollenspiele bekannt, die auf der Messe einen Auftritt haben sollen. Bei den überraschend angekündigten Spielen handelt es sich um The Last Remnant Remaster und Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster.

Und hier seht ihr den Trailer zu The Last Remnant:

Den Anfang macht The Last Remnant, das in Europa erstmals im Jahr 2009 für Xbox 360 und PC veröffentlicht wurde. Kürzlich erst berichteten wir darüber, dass der Verkauf des Spieles eingestellt wurde, nun soll es das Licht der Welt erneut erblicken, auf der PlayStation 4.

Wie der offiziellen Seite von Square Enix Japan zu entnehmen ist, plant das Unternehmen eine Veröffentlichung im japanischen Online-Store am 6. Dezember dieses Jahre, natürlich mit verbesserter Grafik. Weitere Information zum Remaster erwarten uns aller Voraussicht nach am 22. September im Rahmen der TGS.

Und hier seht ihr das aufpolierte Final Fantasy Crystal Chronicles:

Die zweite überraschende Ankündigung ist eine Neuauflage des "Final Fantasy"-Spinoffs Crystal Chronicles, das Fans vermutlich noch vom Gamecube kennen. Auf der Nintendo-Konsole wurde das ungewöhnliche "Final Fantasy"-Spiel im Jahre 2004. Es bekam neben anderen Ablegern unter anderem mit Final Fantasy Crystal Chronicles – Crystal Bearers eine Quasi-Fortsetzung auf der Wii.

Das Remaster ist bisher nur vage für 2009 angekündigt. Auch hier werdet ihr weitere Informationen vermutlich im Rahmen der Tokio Games Show erhalten.

Da freuen sich Fans sicher. Auch wenn Square Enix mit den zwei Spielen eher weniger bekannte und ungewöhnliche Rollenspiele aus dem eigenen Portfolio neu auflegt. Oder freut ihr euch gerade deswegen darüber? Abzuwarten ist natürlich, ob und wann genau die Spiele dann auch bei uns erscheinen werden. Schreibt uns gern in die Kommentare, ob ihr euch darüber freuen würdet!