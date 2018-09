Vor zwei Jahren erschien das Mystery-Abenteuer Gone Home für PlayStation 4, PC und Xbox One und ist seit September dieses Jahres auch für die Nintendo Switch erhältlich. Die Switch-Version hält allerdings ein kleines Detail bereit, die die anderen Versionen nicht enthielten: SNES-Spiele.

Gone Home ist ein wirklich interessantes Spiel:

Gone Home spielt Mitte der 1990er Jahre. Die Protagonistin Kaitlin kehrt nach einem Austauschjahr nach Hause zurück und muss feststellen, dass ihre Familie verschwuden ist. Hauptsächlich mittels erkunden der Umgebung helft ihr Kaitlin zu verstehen was passiert ist.

Ein Spieler, der schon die PC-Version von Gone Home durchgespielt hat, bemerkte ein kleines neues Detail, das den "1990er Jahre"-Flair noch ein bisschen besser aufleben lässt: Offizielle SNES-Spiele. Auf Twitter schrieb er Steve Gaynor, einem der Mitgründer des Entwicklerstudios:

„Waren schon immer offizielle SNES-Spiele in Gone Home oder wurden die in der Switch-Version neu hinzugefügt? Ich kann mich nicht erinnern sie in der PC-Version gesehen zu haben! Ziemlich cool!“

Dieser erwiederte:

„Hey, du hast es bemerkt 😉 Danke @NintendoAmerica, dass ihr so cool seid und sie uns in die Switch-Version von Gone Home einarbeiten lassen habt.“

Spielen könnt ihr die SNES-Spiele leider nicht, aber die Kooperation ist ziemlich cool. Vielleicht können wir ja irgendwann in der Zukunft das Haus von Gone Home in Nintendo-Spielen vorfinden?

Wie wäre es denn wenn zum Beispiel das Haus von Gone Home eine Battle-Arena in Super Smash Bros. wird oder eine Strecke in Mario Kart? Habt ihr noch andere Ideen, die euch gefallen würden?