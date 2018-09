Pokémon Go: Ultra-Bonus-Event bringt Mewtu und regionale Pokémon

Aus und vorbei: Die globale Forschungsherausforderung von Professor Willow in Pokémon Go ist abgeschlossen. Als Dankeschön lässt es Entwickler Niantic noch einmal krachen und hat ein dreiteiliges Ultra-Bonus-Event angekündigt. Wer schon immer seinen Pokédex vervollständigen wollte, darf sich über die nächsten Wochen freuen.

Der erste Part beginnt bereits am 13. September, um 22:00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt kehren die drei legendären Pokémon Arktos, Zapdos und Lavados in die Arenen von Pokémon Go zurück. Zeit habt ihr bis zum 20. September, 22:00 Uhr, um alle drei zu fangen, mit etwas Glück sogar in einer schillernden Version. Zudem erscheinen Pokémon, die zuerst in der Kanto-Region entdeckt wurden, etwas häufiger.

Nachdem die drei legendären Pokémon verschwunden sind, beginnt der wohl interessanteste Teil des Events. Vom 20. September bis zum 23. Oktober erscheint Mewtu in den herkömmlichen Raid-Kämpfen und kann gefangen werden. Das ist besonders, denn bislang war Mewtu lediglich in den Ex-Raid-Kämpfen vorhanden, zu denen Trainer erst ausgewählt werden mussten. Nun kann jeder das Psycho-Pokémon fangen, sofern er an den normalen Raids teilnimmt.

Zu guter Letzt werden bis Ende September in den 7-KM-Alola-Eiern ein paar ganz besondere Pokémon vertreten sein. Genauer gesagt handelt es sich um die regionalen Pokémon Porenta, Kangama, Tauros und Pantimos, Während Letzteres in Europa sowieso fangbar ist, müssten Interessierte für die anderen Pokémon in der Regel ein wenig um die Welt reisen. Niantic gewährt nun aber die kurzfristige Chance, dies auch ohne außerordentlichen Urlaub zu meistern.

Was nach den globalen Forschungsherausforderungen von Professor Willow folgt, ist noch unklar. Niantic hält sich zu den Zukunftsplänen von Pokémon Go vorerst noch ein wenig zurück.