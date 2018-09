Attentat 1942: Mit USK-Einstufung und Hakenkreuzen auf Steam erhältlich

Es ist ein Novum: Mit Attentat 1942 erscheint in Deutschland das erste Spiel seit vielen Jahren mit unzensierten verfassungsfeindlichen Symbolen, welches eine USK-Freigabe erhalten hat. Ermöglicht wird das durch eine Anfang August umgesetzte Regeländerung.

Attentat 1942: Deutscher Trailer zum Weltkriegs-Adventure

Die Philosophische Fakultät und die Fakultät für Mathematik und Physik der Karls-Universität aus Prag erzählen in Attentat 1942 somit nicht nur eine Geschichte, sondern sie schreiben auch eine. Das narrative Adventure ist ab sofort in Deutschland erhältlich und das komplett unzensiert, wie die Entwickler via Twitter bekanntgeben:

Der Launch-Verkauf zur Feier unseres Deutschland-Releases auf Steam hat begonnen!

Es ist damit das erste kommerzielle Spiel, welches von der Neuregelung der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle profitiert. Seit dem 9. August darf die USK in ihre Bewertung die Sozialadäquanzklausel anwenden. Videospiele, die verfassungsfeindliche Symbole, wie das Hakenkreuz oder andere NS-Symbolik darstellen, können somit trotzdem eine Freigabe erhalten. Im Falle von Attentat 1942 haben die Verantwortlichen die Einstufung "Ab 12 Jahren freigegeben" erteilt.

Somit ist Attentat 1942 fortan auf Downloadplattformen wie Steam, Humble Bundle oder auf der Spielwebseite zum Preis von 11 Euro erhältlich. Bis zum 24. September gibt es zudem einen Rabatt von 50 Prozent.

Attentat 1942 erzählt verschiedene Geschichten aus einer Zeit, als die Tschechoslowakei von Nazis besetzt wurde. Die Entwickler setzen dafür auf eine Mischung aus realen Interviews, interaktiven Comics und historischen Aufnahmen.