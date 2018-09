Erst vor wenigen Monaten hat Valve anzüglichen Spielen auf Steam den Kampf angesagt, nun schlägt das Unternehmen eine andere Richtung ein. Der Entwickler Dharker Studios gibt bekannt, dass ihr Spiel Negligee - Love Stories unzensiert erscheinen wird. Das Besondere? Die Visual Novel enthält explizite Sex-Szenen.

Während bislang in Spielen wie Conan Exiles Nackheit durchaus akzeptiert ist, haben es andere Spiele auf Steam deutlich schwerer. Vor allem erotische Visual-Novels erscheinen meist nur zensiert auf Valves Downloadplattform und Uncut-Patches dürfen nicht beworben werden. Damit ist nun aber offenbar Schluss, wie der Fall Negligee - Love Stories zeigt.

Die einst über Kickstarter finanzierte Visual Novel erzählt die Geschichte von vier jungen Frauen, bei denen sich viele Themen um Sex und Nacktheit drehen. Mit der grafischen Darstellung von sexuellen Inhalten geizen die Entwickler nicht, wie dieses zensierte Bild auf der Kickstarter-Seite andeutet:

In der Vergangenheit hätte Negligee - Love Stories vermutlich nur geschnitten auf Steam erscheinen können. Dies ist fortan aber nicht mehr notwendig, wie die Dharker Studios selbst auf Steam bekanntgeben (Login via Steam notwendig um den Beitrag aufzurufen). Negligee - Love Stories wird demnach am 14. September komplett ungeschnitten auf Steam veröffentlicht.

Möglich macht dies eine Änderung von Steam am eigenen Shop, bei dem Nutzer nun selbst einstellen können, ob sie Inhalte für Erwachsene sehen möchten. Zudem müssen die Anbieter solcher Spiele entsprechende Warntexte einbinden, um Nutzer über etwaige sexuelle Darstellungen aufzuklären. Dieser Forderung sind die Dhaker Studios nachgekommen.

Fraglich bleibt dabei, wie Valve mit dem Thema Jugendschutz umgeht. Zwar benötigt es eine explizite Einstellung, um Spiele mit sexuellen Inhalten angezeigt zu bekommen, allerdings gibt es keine wirksame Alterskontrolle. Über Guthaben-Karten könnten somit auch minderjährige Spieler an Spiele mit eindeutigen sexuellen Handlungen gelangen.