One Piece - World Seeker wurde auf 2019 verschoben. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Bandai Namco hervor. Es ist derzeit anzunehmen, dass sich das Spiel noch in einem Stadium befindet, in dem eine Veröffentlichung ausgeschlossen ist.

Hier ist der Trailer zu One Piece - World Seeker:

Als Begründung gibt der Entwickler an, das Spiel solle vor dem offiziellen Release weiter verbessert werden. „One Piece - World Seeker ist das ehrgeizigste "One Piece"-Spiel aller Zeiten. Wir wollen sicherstellen [...], dass wir alle Erwartungen der Fans erfüllen. Aus diesem Grund haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den Veröffentlichungstermin zu verschieben und die zusätzliche Entwicklungszeit zu nutzen, um das bestmögliche Spiel zu entwickeln“, äußerte sich Bandai Namco in der Mitteilung.

Wann genau das Spiel 2019 erscheinen soll hat Bandai Namco allerdings noch nicht bekanntgegeben. Ein Release ist nach wie vor für Konsolen PS4 und Xbox One sowie den PC geplant.

Seid ihr enttäuscht über die Verschiebung von One Piece - World Seeker? Oder habt ihr damit eventuell bereits gerechnet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!