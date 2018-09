Battlefield 5: Kampagne erstmals mit deutscher Kriegsgeschichte

Im Rahmen einer offenen Beta konntet ihr erst kürzlich ein Gefühl für den Multiplayer-Modus von Battlefield 5 bekommen. Wie Battlefield 1 wird das Kriegsspiel aus dem Hause Dice einsamen Wölfen zusätzlich eine Singleplayer-Kampagne in Form sogenannter Kriegsgeschichten bieten – diesmal allerdings mit überraschender Neuerung.

Erstmals soll Battlefield mit dem neuen Ableger nämlich auch eine Warstory liefern, die nicht aus Sicht der Alliierten, sondern in den Rängen der deutschen Wehrmacht erzählt wird – zumindest einer kleinen Panzerbesetzung, die ideologisch ins Wanken gerät. Dieser Part soll den Abschluss von insgesamt vier Kriegsgeschichten darstellen, die Publisher Electronic Arts auf der Battlefield-Webseite darlegt. Diese gestalten sich wie folgt:

Prolog: „Eine intensive Einführung in die Welt von Battlefield V.“ Nordlys: „Hierbei geht es um eine junge Widerstandskämpferin mit einer Bürde, die schwerer wiegt als ihre Waffen und Munition. Ihre Geschichte behandelt zum einen ihren Kampf für die Befreiung ihrer Heimat von den deutschen Besatzern und zum anderen den Überlebenskampf ihrer Familie.“ Unter keiner Flagge: „Ein junger britischer Krimineller mit schlechtem Urteilsvermögen erhält den Auftrag, in der glühend heißen Wüste Nordafrikas deutsche Stützpunkte zu sprengen. Er sorgt für Chaos – und lernt einige wichtige Lektionen.“ Tirailleur: „Ein intensiver Infanteriekrieg entbrennt, wenn die senegalesischen Einheiten der französischen Kolonialtruppen für die Befreiung ihres “Heimatlandes” kämpfen, obwohl sie es noch nie gesehen haben.“ Der letzte Tiger: „Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs versinkt die deutsche Armee zunehmend im Chaos. Die Besatzung eines einsamen Tiger-Panzers beginnt, die Ideologie infrage zu stellen, die sie an diesem Punkt gebracht hat.“

Wer sich nun bereits freut, den Niedergang der deutschen Streitmächte hautnah mitzuerleben, wird sich noch eine Weile gedulden müssen. „Der letzte Tiger“ soll nämlich als einzige der besagten Kriegsgeschichten erst nach der Veröffentlichtlichung von Battlefield 5 erscheinen. Und wie wir alle wissen, wurde die erst kürzlich offiziell verschoben – auf den 20. November 2018.

Was sagt ihr zu der Einbindung einer deutschen Kriegsgeschichte in Battlefield 5? Interessiert euch die deutsche Sicht auf den Zweiten Weltkrieg? Teilt eure Meinung mit uns in den Kommentaren!