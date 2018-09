Der amerikanische Twitch-Streamer DrDisRespect musste am vergangenen Dienstagabend seinen Livestream abbrechen. Berichten von Polygon zufolge wurde auf sein Haus geschossen. Und das offenbar nicht der erste Mal.

Gestern, am 11. September gegen 19:40 Uhr, wurde die dreieinhalbstündige Livesession des "Battle Royale"-Modus aus Call of Duty - Black Ops 4 von DrDisRespect durch Schüsse aus einem vorbeifahrenden Auto gegen die Hauswand des Streamers unterbrochen. Laut aktuellen Informationen kam dabei niemand zu schaden, nur ein Fenster sei zu Bruch gegangen.

Dies war wohl nicht der erste Vorfall dieser Art. Nach Angaben des Streamers sei bereits am Vortag aus einem vorbeifahrenden Auto auf sein Haus geschossen worden. Um seinen Fans zu zeigen, dass es ihm gut geht, änderte der Streamer seinen Twitch-Status in: "Doc und Familie sind sicher. Maßnahmen werden ergriffen, der Stream ist für heute beendet." Mittlerweile gibt es auch einen Twitter-Post von DrDisRespect, der dies bestätigt:

The Doc and family appreciate everyone’s concerns and well wishes.



Thankfully no one was hurt. The situation is being handled appropriately.



In the meantime, stream will resume tomorrow according to schedule.#FirmHandshakes