Black Ops 4: Doppelte Geschwindigkeit im neuen Blackout-Event

Der dritte Tag der Blackout-Beta für Call of Duty - Black Ops 4 ist angebrochen und Entwickler Treyarch dreht weiter kräftig an den Stellschrauben. Heute könnt ihr den Battle Royale auch im "Fast Collapse"-Modus spielen. Der soll das Spielgeschehen noch einmal deutlich dynamischer machen.

Call of Duty - Black Ops 4: Der neue "Battle Royal"-Modus Blackout

Entwickler Treyarch hält sein Versprechen, geht in der Blackout-Beta auf Fanfeedback ein und zeigt sich sehr experimentierfreudig. Nachdem Gestern schon die Spielerzahl des Battle Royale erhöht wurde, kommt heute ein ganz neuer Modus dazu.

Neben kleineren Balance-Änderungen und Reparaturen von Fehlern, hat Treyarch in einem Reddit-Post den "Fast Collapse"-Modus (deutsch: schneller Zusammenbruch) angekündigt. In diesem schließt sich der Kreis des Spielgebietes doppelt so schnell wie normalerweise.

Das soll zur Folge haben, dass das Spiel im Allgemeinen rasanter wird. Der "Fast Collapse"-Modus soll euch dazu zwingen, schnellere Entscheidungen zu treffen und euch auch mal unvorbereitet in Kämpfe zu stürzen. Denn die Gefahr, außerhalb des Kreises zu landen wird natürlich viel größer.

Fast Collapse ist nur einer von drei Modi, die Treyarch für die Beta noch in der Hinterhand hat. Ihr könnt euch also noch auf eine Menge Abwechslung in der Battle Royale von Call of Duty freuen. Habt ihr den neuen Modus schon gespielt und was sind eure Eindrücke? Verratet es uns in den Kommentaren.