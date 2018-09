In Ring of Elysium vom Entwickler Tencent findet ihr euch in einer verschneiten Landschaft wieder - zusammen mit einem Haufen anderer Spieler. Doch die Anzahl derer, die aus der kalten Berglandschaft gerettet werden können, ist stark begrenzt. Dass die Auswahl also nicht friedlich von statten geht, sollte also klar sein.

Der offizielle Trailer zum Spiel:

Gefangen in den Bergen und umgeben von einem heftigen Schneesturm, ist es also eure Aufgabe, einen Weg zurück in die Zivilisation zu finden. Das Problem dabei ist allerdings, dass das Auge des Sturms immer kleiner wird - und damit auch die eigenen Überlebenschancen. Das ganze klingt vertraut nach Battle Royale? Das liegt daran, dass der Entwickler mit diesem Spiel auch seine Position im neuen Genretrend festigen will. Erscheinen soll Ring of Elysium übrigens am 19. September 2018 als "Free-2-Play"-Titel auf Steam - in Europa und Teilen Asiens allerdings eingeschränkt.

Das Spiel unterscheidet sich durch seine außergewöhnliche Landschaft von anderen "Battle Royale"-Ablegern: Wie ihr dem Trailer entnehmen könnt, habt ihr die Möglichkeit, euch in der verschneiten Landschaft durch Schneemobile, Snowboards, Gleiter oder Off-Road Fahrzeuge fortzubewegen. Auch virtuelle Hypothermie und das Auslösen von Lawinen sollen das Spielgeschehen erheblich beeinflussen. Mit fortschreitender Katastrophe solle sich das Spielerlebnis dramatisch verändern, verspricht der Entwickler. Der Kampf gegen die anderen Spieler soll dadurch etwas erschwert werden. Ihr dürft also gespannt sein!

Was haltet ihr von Ring of Elysium? Braucht es eurer Meinung nach noch mehr "Battle Royale"-Spiele oder ist die aktuelle Auswahl bereits mehr als genug? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!