Die CEO des US-amerikanische Chipherstellers AMD gab in einem Interview mit Gamespot einen Hinweis darauf, was uns in der nächsten Konsolengeneration von Microsoft und Sony erwarten könnte.

In der Zwischenzeit glänzt Microsoft mit dieser Erfindung: Ein fettabweisender Controller

AMD ist ein Unternehmen aus Santa Clara, Kalifornien, das Grafikchips, Chipsätze und Mikroprozessoren entwickelt. In dem Interview erklärte CEO, Lisa Su, dass die Videospielbranche weiterhin eine große Wachstumskategorie für das Unternehmen bleibt. Die Leute würden immer bessere Leistung und Grafik von Konsolen erwarten.

"Die Menschen brauchen Pferdestärke. (...) Egal ob du über Gaming-Konsolen,Gaming-PCs oder Cloud-Gaming redest, alle diese Märkte wollen mehr Rechenleistung und das ist ein gutes Umfeld für uns."

Zwar bestätigte Su nicht direkt an die Beteiligung AMDs an der nächsten Konsolengeneration, doch sie erwähnte sowohl mit Microsoft als auch Sony zu arbeiten.

"Wir arbeiten mit beiden, Sony und Microsoft an Konsolen. Beide haben ihr eigene geheime Zutat, bei deren Zubereitung wir ihnen helfen."

Außerdem redet sie von Investitionen in neue Technologie, die die Welt erst in vier oder fünf Jahren zu Gesicht bekommt.

Während Phil Spencer von Microsoft bereits bekannt gab, an der nächsten Konsolengeneration zu arbeiten, ließ Sony verlauten, dass die PlayStation 5 frühstens 2021 auf dem Markt erscheinen wird. Es wird vermutet, dass Microsoft neben einem traditionellen Endgerät auch an einer Streamingbox arbeitet, die einen weiteren Schritt Richtung Cloud-Gaming bedeuten könnte.

Zwar wurden keine konkreten Projekte genannt, doch grundlegendes Thema war AMDs Engagement im Gaming-Bereich, daher zählen Spieleliebhaber eins und eins zusammen. Wenn wir AMD aufmerksam verfolgen, bekommen wir vielleicht einen Hinweis darauf, was und in der nächsten Konsolengeneration erwarten könnte.