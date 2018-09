Nach Shitstorm: "The Witcher"-Serienschöpferin zieht Konsequenz

Als Reaktion auf die heftige Kritik gegenüber der Besetzungsausschreibung für die Figur der Ciri in der geplanten Netflix-Serie zu The Witcher verlässt Showrunner Lauren S. Hissrich nun vorerst Twitter.

Für die Rolle der Adoptivtochter Ciri von Witcher-Protagonist Geralt wurde per Castingaufruf explizit eine BAME-Schauspielerin ("black, asian, minority ethic") für die kommende Netflix-Umsetzung gesucht. Dafür musste die Serienschöpferin Hissrich heftige Kritik einstecken.

Im Vorfeld gab diese noch an, den kulturellen Hintergrund der Figuren nicht ändern zu wollen. Zwar legt die Romanvorlage nicht für alle Figuren die ethnische Abstammung fest - Witcher-Autor Andrzej Sapkowski hat Hissrich an diesen Stellen freie Hand gelassen - Ciri wird jedoch als weiße junge Frau mit elfischer Abstammung dargestellt.

Aus diesem Grund gehen hartgesottene Witcher-Fans nun auf die Barrikaden: Für sie kommt nicht in Frage, dass Ciri von einer Schauspielerin verkörpert werden soll, die deren Ansicht nach nicht zur Romanvorlage passe. Nach einer Welle der Empörung sowie rassistischer Anfeindungen entschied Hissrich, sich vorerst eine Twitter-Auszeit zu nehmen und lies dies durch folgenden Post verlauten:

It's time for a Twitter hiatus. The love here is amazing, and the hate is enlightening, like a real-life Trial of the Grasses, except I HAVE to read less and write more -- or we won't have a damn finale. Be back soon with more insight and more Roach. Be nice to each other, okay?