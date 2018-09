Es mögen nicht die Spiele sein, die ihr am meisten erwartet. Doch unter den Releases der kommenden Woche findet sich sicher auch ein passendes Stück Software für euch. Was wählt ihr zwischen ambitionierten Simulationen, dem Comeback einer beliebten Spielreihe und außergewöhnlichen Spielekonzepten?

The Bard’s Tale 4 | 18. September

PC

Nachdem es lange Zeit still um die einst so erfolgreiche RPG-Serie war, erscheint nun mit The Bard's Tale 4 ein waschechter Nachfolger. Dieser führt die Geschichte weiter und geizt genau so wenig mit Umfang und Spielzeit wie seine Vorgänger.

Fishing Sim World | 18. September

PC / PS4 / Xbox One

Mit Fishing Sim World geht euch in der kommenden Woche ein ganz dicker Fang ins Netz. Die Angelsimulation möchte nicht weniger sein als die beste Simulation rund um den Angelsport. Zum Angebot gehört ein umfangreicher Mehrspielermodus, Bootsfahrten und natürlich allerhand glitschige Wasserbewohner.

Insurgency - Sandstorm | 18. September

PC

Der taktische "First Person"-Shooter Insurgency - Sandstorm setzt auf Teamplay und eine realitätsnahe Darstellung. Für letzteres sorgen sich eine detaillierte Optik und eine natürliche Soundkulisse.

Labyrinth of Refrain - Coven of Dusk | 18. September

PC / Nintendo Switch / PS4

Wolltet ihr schon immer eine eigene Armee aus Puppen, mit der ihr euch durch unterirdische Labyrinthe kämpft? Dann seid ihr bei Labyrinth of Refrain - Coven of Dusk genau richtig. Schnelle Kämpfe und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten versprechen einige Stunden Rollenspielspaß.

Transference | 18. September

PC / PS4 / Xbox One

Passt Elijah Wood gerade nicht auf den einen Ring auf oder versaut die Erinnerung eurer Freundin, dann arbeitet er an seinem ersten Videospiel. Dieses trägt den Namen Transference und bietet euch eine Mischung aus Psycho-Thriller und Escape-Room, die unter anderem in VR erlebt werden kann.

The Gardens Between | 20. September

Nintendo Switch / PS4

In The Gardens Between begleitet ihr Arina und Frendt auf einem Abenteuer, das voll und ganz als surreal bezeichnet werden kann. Nicht nur absurde Größenverhältnisse bringen euch hier immer wieder zum Staunen, auch die generelle Optik besticht. Der besondere Kniff: Ihr spult im ganzen Spiel quasi nur vor und zurück, woraus sich clevere Rätsel ergeben.

My Brother Rabbit | 21. September

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Auf den ersten Blick ein lebendiges Bilderbuch, auf den zweiten ein charmantes Point-and-Click-Adventure. Die Spielwelt von My Brother Rabbit setzt auf kindliche Vorstellungskraft und jede Menge niedliche Kreaturen.

Xenoblade Chronicles 2 - Torna The Golden Country | 21. September

Nintendo Switch

Nicht nur für Fans des eigentlichen Spiels ein heißer Tipp: Xenoblade Chronicles 2 - Torna The Golden Country erzählt eine ganz neue Geschichte, die vor den Ereignissen der Hauptstory spielt. Neue Kampfmechaniken erlauben euch zudem, auch eure Klingen zu steuern.

Worauf freut ihr euch am meisten? Werdet ihr an einem ruhigen See die Seele baumeln lassen? Kämpft ihr euch durch staubige Dörfer? Oder macht ihr euch auf die Suche nach Antworten in einem albtraumhaften Szenario? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.