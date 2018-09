Nintendo Direct: Luigi's Mansion 3 und Animal Crossing angekündigt

Im Rahmen einer neuen Nintendo Direct hat der "Nintendo Switch"- und 3DS-Hersteller zahlreiche neue Informationen ans Tageslicht befördert. Dabei stehen vor allem zwei Ankündigungen im Fokus, die Fans für 2019 heiß machen sollen.

Die komplette Direct-Ausgabe im Video:

Es wird gruselig und grün auf der Switch: Mit Luigi's Mansion 3 setzt Nintendo im kommenden Jahr das bislang größte Abenteuer von Marios Bruder fort. Viele Infos hat das japanische Unternehmen allerdings nicht verraten. Stattdessen steht erst einmal das Gamecube-Original auf dem Plan, welches am 19. Oktober für den 3DS neu erscheint und unter anderem einen Koop-Modus bieten wird.

2019 darf sich Luigi ohne Hilfe von Mario gruseln:

Ebenfalls völlig zurückhaltend ist Nintendo bei Animal Crossing gewesen und hat lediglich ein Veröffentlichungsjahr genannt: 2019. Bis dahin ist noch etwas Zeit, weshalb sich Melinda (Isabelle) eine Auszeit gönnt und erstmals in die Kämpferriege von Super Smash Bros. Ultimate aufsteigt.

Tom Nook hat eine Sondermitteilung für euch…! ‼️



Wie aufregend! Hoffentlich sehen wir uns bald wieder!

Game Freak, die Entwickler der Pokémon-Spiele, hatten ebenfalls eine Neuankündigung in Petto. Das Studio möchte 2019 mit Town ein neues Rollenspiel an den Start bringen, dessen Geschichte sich ausschließlich um eine kleine Stadt dreht. Hin und wieder wird die nicht näher definierte Stadt von relativ großen Monstern angegriffen, die es abzuwehren gilt. Weitere Details dazu sollen in den kommenden Monaten folgen.

Zuletzt übrigens noch ein Gerücht, jetzt aber bestätigt: New Super Mario Bros. U erscheint als Deluxe-Version für die Nintendo Switch am 11. Januar 2019. Das Paket besteht aus dem Originalspiel, der Erweiterung New Super Luigi U und den beiden neuen spielbaren Charakteren Mopsie und Toadette.

Auf der E3 2017 hat Nintendo einst ein neues Yoshi-Spiel angekündigt:

Das übrigens bereits 2017 angekündigte Yoshi-Spiel für die Nintendo Switch hat mittlerweile einen Namen und einen ungefähren Veröffentlichungszeitraum. Yoshi's Crafted World erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2019 und lässt euch unter anderem die Level rückwärts spielen, um noch mehr Geheimnisse zu entdecken.

Als eine der letzten großen Ankündigungen haben Nintendo und Square Enix eine riesige Ladung Final Fantasy für die Nintendo Switch vorbereitet. Neben der bereits angekündigten Final Fantasy 15 - Pocket Edition werden bis 2019 World of Final Fantasy Maxima, Final Fantasy 12 - The Zodiac Age, Final Fantasy 7, Final Fantasy 9 und Final Fantasy X-X2-HD Remaster nach und nach veröffentlicht.

Dauerbrenner werden weiter unterstützt: Mario Tennis Aces und Splatoon 2 erhalten im Laufe dieses Jahr noch größere Inhaltsupdates. Am 20. November erscheint mit Warframe zudem ein weiterer Online-Hit für die Nintendo Switch.