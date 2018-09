Wenn ihr "PlayStations Plus"-Mitglieder seid, dann könnt ihr euch ab sofort ein Sonderpaket für Fortnite herunterladen. Das Paket enthält diverse Outfits und andere Goodies.

Im PlayStation Store steht ab sofort ein Sonderpaket für den "Battle Royale"-Riesen Fortnite zum kostenlosen Download bereit. Die einzige Voraussetzung ist dabei, dass ihr "PlayStation Plus"-Mitglied sein müsst, um es herunterladen zu können.

In dem Paket enthalten sind der Hängegleiter "Glubschi", die Spitzhacke "Erntekontrolle" und eine Flugspur. Alle Objekte sind rein optischer Natur und haben keinerlei spielerischen Vorteil, heißt es auf der Angebotsseite.

Besonders Fortnite steht immer wieder im Mittelpunkt der Crossplay-Kontroverse. Ob das PS-Angebot nun ein Versuch ist, Spieler davon zu überzeugen, dass die PlayStation 4 tatsächlich das beste System ist, um es darauf zu zocken?

Was haltet ihr von dem Sonderpaket für Fortnite? Zockt ihr selbst auf der PS4 oder stürzt ihr euch von einer anderen Plattform aus in das "Battle Royale"-Geschehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!